Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient

Girona pel Clima va celebrar divendres el Dia Mundial del Medi Ambient amb una acció per reivindicar «una transició social i ambiental justa». Per això, les activistes participants van dibuixar un cor verd a la plaça dels Jurats i tot seguit van marxar en manifestació fins a la plaça del Vi, el pont de Pedra i la subdelegació del govern. A la manifestació només hi van participar una vintena de persones, per tal de poder guardar la distància de dos metres de seguretat, i en tot moment van fer ús de les mascaretes.