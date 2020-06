La Federació de Caça estudia suspendre la temporada pel decret de les sancions

La Federació Catalana de Caça plantejarà als federats la possibilitat de paralitzar totalment la caça durant la temporada 2020-21. La paralització depèn de la publicació del decret llei que aturi l'actual règim de sancions. En els últims dies, el president de la Federació, Sergi Sánchez, s'ha reunit amb representants del PDeCAT, ERC i el PSC per demanar un decret llei que derogui la disposició addicional primera, que estableix les sancions a caçadors, de la llei 5/2020.

Segons el comunicat, un cop els caçadors tinguin el compromís polític dels grups representats al Parlament convocaran tots els federats «per decidir entre tots» si amb l'acord d'implementar un decret llei que aturi les sancions, tornen a caçar. Sobre la base de la possibilitat que la tramitació del decret d'aturada de les sancions pugui durar dos o tres mesos, decidiran el compromís de paralitzar del tot la caça durant la temporada 2020-2021.

Entre el dijous (dia 4 de juny) i el divendres (dia 5 de juny) el president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, ha parlat amb David Bonvehí, Gerard Figueres i Josep Tarin, de PDeCAT; Alejandro Fernández, Marisa Xandri i el cap de gabinet del PP de Catalunya, Francisco Domínguez i l'assessoria jurídica de Ciutadans, Irene Fornós, Francesc Vilaplana i Montserrat Fornells d'ERC i amb Òscar Ordeig, del PSC.

Els caçadors consideren que tots els partits han mostrat la voluntat de trobar una solució. En general, s'han mostrat d'acord a deixar sense efecte la disposició addicional primera de la llei 5/2020 i amb la necessitat urgent de vehicular una norma actualitzada i consensuada, una llei de caça pròpia, on es recolliria també el corresponent règim sancionador.

Exposen que ERC encara no ha trobat la manera més adient per aturar els efectes de la Disposició addicional i s'han compromès a comunicar quina forma valoren més adequada la setmana vinent.

La Federació Catalana de Caça ha puntualitzat que «no som, ni volem ser una entitat partidista i s'ha facilitat la informació a tots per igual, doncs l'objectiu és solucionar el problema, sense entrar en cap joc de colors polítics». Així expliquen tots els partits que han contactat amb ells han rebut «la mateixa atenció i deferència».

El president de la Federació Catalana, Sergi Sánchez, explicarà les trobades fetes en els últims dies en un vídeo.

El 29 d'abril d'aquest any, la Generalitat va aprovar les noves sancions per a la regulació de la cacera. A partir de llavors, les sancions greus van de 3.001 a 120.000 euros i la retirada de llicència de caça de dos fins a cinc anys, les menys greus van de 301 fins a 1.000 euros, i les infraccions lleus van de 60 a 300 euros.

Entre les infraccions molt greus hi ha caçar des d'un camí, caçar en una àrea aliena, comercialitzar espècies de caça prohibida (becada) o caçar en dia de boira.

Entre les accions que poden ser motiu d'infraccions greus hi ha no posar senyals indicadores, saltar-se el cupo, caçar sense tenir carnet o comercialitzar peces de caça refrigerades o congelades. Entre les menys greus hi ha incomplir el ordre de vedes en una àrea privada de caça, caçar sense llicència, incomplir la normativa de gestió d'una zona controlada de caça, negar-se a col·laborar amb els agents de l'autoritat, dur els gossos sense control en àrea privada de caça i en veda o portar armes carregades i desenfundades en una àrea privada de caça aliena. Algunes de les altes sancions ha passat de 300 euros a 120.000 i que per les mínimes es podia pagar un euro i mig i ara se'n paguen seixanta euros.