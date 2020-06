La inversió del Trueta per fer front a la crisi ja supera els set milions

L'hospital Trueta ha invertit més de set milions d'euros per poder atendre l'elevat volum de pacients amb COVID-19 al llarg d'aquests mesos de crisi –tenint en compte que és el centre sanitari de referència de Girona– i afrontar la crisi amb les garanties necessàries. Entre d'altres aspectes, ha hagut de subministrar milers de materials de protecció per als professionals que hi treballen, adquirir més respiradors i llits per habilitar noves unitats i adaptar les instal·lacions en temps rècord.

Segons va informar la direcció del centre en la reunió de junta de personal de divendres, durant aquests darrers mesos, l'hospital ha gastat exactament 7.053.000 milions d'euros en mesures vinculades amb la COVID-19. La despesa més gran s'ha focalitzat en l'adquisició de materials, equips de protecció individuals i logística diversa, amb una inversió de 2.372.000 euros. Seguidament, s'ha gastat 1.359.000 euros en reforçar el personal i 1.307.000 euros en compres diverses. La resta de despeses s'han destinat a farmàcia (950.000), adequació de serveis i equipaments (637.000), accions pendents d'implantar, com ara el reforç de més personal, (535.000) i altres mesures en procés (89.000) i, finalment s'han gastat 412.000 euros en serveis diversos.



Balanç assistencial

En la mateixa reunió es va informar que des del 24 de febrer fins a principis de juny hi han ingressat 501 persones per COVID-19. D'aquests, 166 han anat a l'UCI i 134 a hospitalització domiciliària. A més s'han atès 1.651 urgències i, finalment, s'han produït 95 morts.

Els efectes del virus també van provocar que l'hospital es reorganitzés per atendre les noves necessitats. Va baixar molt l'activitat, fins a un 20% a tot l'hospital –quiròfans, hospitalització i urgències– excepte a Consultes externes que es va fer telemàtica i l'activitat va baixar només un 7%.

Respecte a l'estiu, no es tancarà cap unitat, sinó llits en funció de la demanda. I quant als quiròfans, l'activitat s'anirà normalitzant progressivament. Concretament, en aquesta àrea s'estan adequant portes automàtiques i algunes finestres es canvien durant els pròxims mesos.

Per últim, del total de 1.797 testos serològics que s'han fet als professionals del Trueta només un 96% han donat negatiu, és a dir, encara no són immunes a la malaltia.



Contractació de personal

D'altra banda, l'hospital està treballant en les contractacions d'estiu, segons es va informar. Les quinze estudiants d'infermeria d'últim curs que van estar contractades durant la pandèmia, ja han finalitzat el seu contracte i ara estan fent el treball de final de grau. Hi ha compromís d'iniciar els contractes com a titulades a partir de l'1 de juliol.

També s'estan donant interinitats: 42 metges, 70 infermeres, algunes llevadores i alguns tècnics superiors de laboratori, 30 auxiliars d'infermeria i cinc auxiliars

administratius. En aquest punt, representants del sindicat Comissions Obreres van exigir que es cobrissin les jubilacions que hi ha hagut aquest any.

Quant als torns de dotze hores d'algunes UCIs, quasi tothom ha tornat a la normalitat i actualment només resta una infermera i una auxiliar d'infermeria a la novena planta que queda oberta amb aquest horari. Aquesta planta es manté preparada com a unitat de crítics i semicrítics. També es podrien arribar a reobrir algunes de les UCIs que s'havien habilitat provisionalment. Els dormitoris de novena planta B passen a la desena i els locals sindicals es traslladen a una altra planta.