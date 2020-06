La tercera fase permetrà la reobertura de discoteques, pubs i bars musicals

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) extraordinari que es va publicar ahir recull que els locals d'oci nocturn podran obrir durant la fase 3 a partir de demà. Això sí, limita el seu aforament a un terç de la seva capacitat i estableix gairebé les mateixes condicions que els bars i restaurants en aquesta fase, és a dir, amb servei en taula i en barra i amb estrictes mesures higièniques. El document concreta que tampoc es podrà usar la pista de ball, tot i que es podrà ocupar amb taules. Els locals que tinguin zones de terrassa les podran ocupar fins a un 75% de l'aforament.

El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM), Joaquim Boadas, que fa uns dies va sol·licitar una taula rodona amb Salut i Interior, insta que es permeti un aforament de fins al 50%: «Estem en una situació molt crítica perquè és inviable facturar un terç, i si no hi ha ajudes, no arribaran ni el 50% dels locals a finals d'any... Nosaltres tenim locals que deuen 150.000 euros només en lloguer. I tot el tema d'hipoteques, cotitzacions, tributs que s'han ajornat, els crèdits de l'ICO que també s'han de tornar... és un cúmul de desastres». Boadas insta a celebrar aquesta taula rodona amb l'administració, on, a banda de demanar que es permeti l'aforament fins al 50%, també sol·licitaran una ampliació horària fins al Nadal. «Ara la competència recaurà en la Generalitat i nosaltres volem una taula de treball on demanem que hi hagi Salut, Interior, Policia, Protecció Civil i ajuntaments. Ens agradaria poder anar escalant l'aforament, sempre amb totes les mesures de seguretat, però que progressivament puguem arribar al 100%». Boadas insisteix que «amb un terç d'aforament poques sales obriran, ja que perdran els beneficis de l'ERTO i la facturació no donarà per pagar els mínims ni les cotitzacions».



La situació a Girona

El president de la FECASARM manifesta que a la província de Girona «hi ha empreses que tenen més calaix guardat però les que són de temporada potser estan patint més i aquelles que depenen únicament de la temporada, com no obrin ho tenen molt fotut perquè la seva temporada es basa principalment en els quatre mesos d'estiu i ara han quedat reduïts a dos: juliol i agost». Boadas confia en el turisme de la Costa Brava «per salvar la temporada».

Al litoral gironí, que concentra un alt nombre de locals d'oci nocturn, ja hi ha algunes discoteques que s'estan preparant per obrir, com és el cas de les lloretenques Tropics i St. Trop, que han aconseguit el distintiu «Sanitized Venue» que dóna l'Associació Internacional d'Oci Nocturn. El propietari de Tropics, Teddy Law, destaca que ha fet formació a tot el personal i interpel·lat per la limitació d'aforament assegura que «evidentment limitar l'aforament a un 30% és poc. Lo ideal seria un percentatge més elevat però entenc que a dia d'avui que va canviant la normativa cada minut. Però esperem que sigui una primera mesura i que després s'ampliï». Law, que té una discoteca amb un aforament de 2.000 persones, explica que ja ha començat a notar les pèrdues: «Som el local de Lloret que obrim més dies, perquè obrim de l'1 de març a l'1 de novembre, i la pandèmia ja ens ha significat unes pèrdues molt importants. Els mesos d'estiu són els més forts, però estem esperant descobrir la gent que hi haurà i en funció d'això podrem dir si es pot arreglar la foto de l'estiu».

Els responsables de la discoteca St.Trop afegeixen que la limitació de l'aforament «fa replantejar a tothom si val la pena obrir».