Els veïns de Santa Eugènia reclamen més control pels abocaments a les hortes

Davant de les acumulacions de residus als contenidors i fora dels contenidors de les hortes de Santa Eugènia, l'Associació de Veïns de Santa Eugènia demana a l'Ajuntament més control dels accessos als horts, més vigilància i un increment de les recollides. La presidenta de l'associació, Natàlia del Campo, explica que cada vegada són més els veïns que fan arribar a l'Associació imatges d'abocaments il·legals i d'acumulacions de residus a les hortes de Santa Eugènia.

Apunta que l'accés ràpid i incontrolat a la zona de les hortes fa que particulars i professionals hi deixin quantitats de residus fora del normal. Per exemple, hi van deixar 600 quilos de fruites i verdures i munts de caixes de congelats. Explica que hi ha sis zones de contenidors perquè els hortalans deixin els excedents de vegetació que els sobren de l'hort però que sense cap tanca i amb camins prou amples hi entren cotxes i hi aboquen tot tipus de residus. Els veïns temen que quan arribi l'estiu els abocaments generin males olors.

Segons ha apuntat la presidenta, una solució podria ser la instal·lació de càmeres lectores de matrícules. Ha explicat que en diferents ocasions els veïns han detectat cotxes d'empreses i particulars que van a deixar residus en quantitats excessives als contenidors destinats als hortolans. També ha apuntat que, en els últims temps, els hortolans s'han queixat de furts de verdures dels horts. A més, ha considerat que la instal·lació de tanques serviria per controlar l'accés a una zona ara oberta.

Les hortes de Santa Eugènia estan situades al costat del riu Ter, darrere els habitatges del barri. Hi ha horts municipals que són conreats per hortolans de Girona i horts privats. Natàlia del Campo considera que és una àrea d'esbarjo per passejar i parlar amb els hortolans. També ho valora com una mostra del cicle de l'agricultura al costat de la ciutat. Considera que l'Ajuntament hauria de potenciar els valors socials de les hortes i evitar que es converteixin en una zona d'abocaments incontrolats i bretolades.