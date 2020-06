Els cellers de la Costa Brava reprenen l'activitat enoturística

A partir de l'1 de juny, data en què? les comarques de Girona van entrar en la fase 2 de desescalada, setze cellers de la Costa Brava van reprendre la seva activitat enoturi?stica implementant mesures de seguretat i higiene.

Els setze cellers que ja han obert ho han fet adaptant la seva activitat a la situació actual, fet que ha propiciat la introducció de nombroses novetats en l'oferta enoturística de la destinació: des de l'habilitació d'espais nous a l'aire lliure on fer tastos, com ha fet el celler Masia Serra, a les experiències gastronòmiques exclusives entre vinyes, com el nou wine bar del celler Mas Geli, o els aperitius i barbacoes a La Vinyeta. La cultura, la salut i el benestar són el leitmotiv de la proposta «les tardes de vins i música a la fresca», del celler Vinyes d'Olivardots, o les activitats de ioga i mindfulness entre vinyes, al Celler Martín Faixó o el grup Oliveda. La resta de cellers, que encara no han obert, catorze, s'estan adaptant per poder-ho fer amb el màxim de garanties durant la fase 3 i 4.

Les novetats en l'oferta enoturística de la Costa Brava van més enllà dels cellers, ja que nombroses empreses de la Ruta del Vi DO Empordà també estan reprenent la seva activitat amb unes actuacions innovadores. La majoria de restaurants, han incorporat una carta de menjar per emportar, take away. Igualment,s'han habilitat nous espais, com Es Portal Terrassa, amb 10.000 m2 d'espai a l'aire lliure. També s'han adaptat les cartes dels restaurants a aquesta situació.

Pel que fa als allotjaments, mentre que hi ha hotels ja en funcionament, la majoria opten per obrir les seves instal·lacions en el decurs del mes de juny, el 15 de juny en el cas dels allotjaments Moments Rurals, d'Espolla, o el 26 de juny en el cas de l'hotel Peralada Wine Spa & Golf, de Peralada.