Centenars de persones desafien la pluja per protestar contra el racisme

L'esclat mundial de ràbia que ha produït la mort de George Floyd a mans d'un policia als Estats Units va tornar-se a fer sentir ahir als carrers de Salt i Girona, on ni pluja ni el mal temps van impedir que la manifestació contra el racisme convocada per la Plataforma Antiracista de les Comarques Gironines omplís els carrers.

Centenars de persones, protegides amb paraigues i mascaretes, van marxar durant més de dues hores i mitja a través d'un llarg recorregut que va començar amb una concentració a la plaça de la Llibertat de Salt. Un dels membres de l'organització, Usumani Baragi, va reivindicar la necessitat de «canviar moltes coses» per acabar amb el racisme. «Cal reeducar en contra de la discriminació, a les escoles, als carrers i a la societat», va dir. L'acte va seguir amb un micro obert on persones de totes les edats i tonalitats de pell es van animar a parlar per fer sentir la seva veu, amb molt protagonisme dels joves. «La lluita contra el racisme no és una lluita de blancs contra negres ni de negres contra blancs, sinó que és una lluita de tota la societat», va explicar Adama Boiro, aprofitant aquest espai. Un altre manifestant, Faje Jialo, reclamava: «Jo també tinc el mateix dret que tu a caminar pel carrer sense que te'n vagis a l'altre costat per no trobar-te amb mi. És un buit que porto a dintre, i no es pot viure d'aqueta manera». El micro obert també va ser un espai per a l'expressió artística. Un músic del Pla de l'Estany, Daura, va recitar les seves lletres antiracistes en forma de rap.

La música va acompanyar la manifestació que va començar en direcció a Girona en desconvocar-se la concentració. Durant el recorregut, improvisat sobre la marxa, hi va haver diverses aturades. En alguns punts, els manifestants es van agenollar per escoltar diversos discursos, mentre que en altres, alguns participants, acompanyats pel ritme d'un timbal, sortien davant la pancarta que encapçalava la marxa per ballar, sense fer cas de la pluja.



«No caurem en el seu joc»

El moment més tens de la manifestació va tenir lloc davant la subdelegació del Govern espanyol, protegida per un cordó policial dels Mossos d'Esquadra i diverses furgonetes. Davant la presència dels agents, els manifestants van cridar «No puc respirar», en referència a les darreres paraules pronunciades per George Floyd. «Sé que teniu molta ràbia acumulada», afirmava un dels organitzadors des del megàfon, en un dels moments de més tensió. «Doncs mira nois, nosaltres no caurem en el seu joc, nosaltres ho farem d'una forma pacífica». «Lluitarem pacíficament i lluitarem tots junts», va seguir, i la manifestació va continuar, sense cap incident, enmig de crits de «la llei d'estrangeria és una porqueria», cap als jutjats, on es va dissoldre després dels últims parlaments.