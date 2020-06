La Covid-19 dispara l'interès per anar a viure a pobles de muntanya

La crisi del coronavirus ha fet créixer l'interès per anar a viure als pobles, bé perquè s'ha perdut la feina i cal replantejar un futur nou en un altre lloc, bé perquè ara les empreses potencien més el teletreball. Aquesta situació però, posa sobre la taula problemes endèmics, com la falta d'habitatge assequible, la manca d'ocupació o uns serveis deficitaris, sobretot pel que fa a internet. És el cas de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) o Planoles (Ripollès).

«Portem unes setmanes que la gent s'està informant i fins i tot tenim un inversor de fora interessat», afirma l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol. Es tracta d'un promotor que fa anys va comprar un antic edifici industrial al costat del riu i que ara vol tirar endavant el projecte per convertir-lo en vuit habitatges. Des del consistori, però, admeten que no hi ha prou oferta, ni de compra ni de lloguer, si bé encara els queda sòl urbà disponible.

A Planoles, també hi ha propietaris de segones residències que passarien més dies al poble si poguessin fer teletreball des d'allà. El seu alcalde, David Verge, explica que es tracta d'una trentena de famílies que abans del confinament es van instal·lar al municipi. Falta, però, tenir fibra òptica.