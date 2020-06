Denuncien vandalisme al refugi de Sant Aniol d'Aguja durant el confinament

L'Associació d'Amics de Sant Aniol d'Aguja ha denunciat que algunes persones han forçat una finestra de la rectoria de Sant Aniol d'Aguja a l'Alta Garrotxa convertida en refugi i hi han dormit algunes nits, deixant tot de deixalles i fent un mal ús de les instal·lacions. També es va encendre una estufa que tenien precintada i el fum ha ennegrit els rajols d'obra. Aquest edifici està en procés de rehabilitació des del 2012 perquè es trobava en estat ruïnós. Durant tots aquests anys i després de molts esforços de voluntaris, que han portat a peu el material de les obres, ara denuncien que han patit un nou atac vandàlic durant el confinament. Reclamen més vigilància i que els excursionistes també donin l'avís si veuen actituds incíviques.

"Tot aquest vandalisme ens neguiteja i ens preocupa molt. Ens fan veure que, amb un moment, algun incívic ens pot fer malbé allò que ens ha costat tants d'anys d'aconseguir", denuncien en un comunicat des de l'associació. Lamenten que s'hi hagi accedit per la força esbotzant una finestra quan actualment ja hi ha dos llocs oberts del refugi on poder-se resguardar i tenir aixopluc en cas d'emergència. Uns espais que no estan adequats però que es poden utilitzar sense haver d'accedir al recinte principal.

Consideren "doblement indignant" que, mentre molta gent complia amb el confinament de la covid-19, altres han "campat per la vall d'Aguja amb tot el temps del món per fer les bretolades que els han vingut de gust". A part dels desperfectes i les deixalles al refugi també han detectat rètols del camí de Sant Aniol trencats, arrencats o guixats.

Aquest, però, no és el primer cop que pateixen actes vandàlics. El setembre del 2018 algú va robar eines de l'empresa que estava fent les obres i algunes eines de l'entitat. El juliol de l'any següent algú va entrar al magatzem de material i va cremar palets de fusta. Les flamerades i el fum van ennegrir els revoltons de color palla del nou sostre i van fondre tubs de les noves instal·lacions d'aigua i llum.

Per tot plegat, demanen més vigilància a la vall de Sant Aniol. "No n'hi ha prou de vigilar la zona d'aparcaments a Sadernes. Demanem a totes aquelles persones que ens ajuden a tirar endavant el Refugi, que col·laboren d'una manera o altra i se senten partícips, que també ens ajudin a controlar aquests incivismes. Estiguem a l'aguait", demanen en el comunicat.

En aquest sentit, apel·len el civisme i la força popular que ja ha aconseguit pujar 165 tones de material des del 2012, quan es van començar les obres, tot enfilant el camí de la ribera fins al refugi. Des de l'associació creuen que la millor manera de preservar aquest espai és que hi hagi unes persones que hi visquin perquè ho gestionin i tenir un major control de la zona. I conclouen que aquest edifici serà d'ús públic i a la disposició de tots aquells que vulguin gaudir i aprendre de l'entorn de les muntanyes de l'Alta Garrotxa.