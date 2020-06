Un estudi de la Diputació indica que només s'aprofita un 31,5% del potencial de biomassa a la demarcació

Un estudi elaborat per la Diputació de Girona i el Clúster de Bioenergia de Catalunya apunta que només s'explota un 31,5% de tota la producció possible de biomassa a la demarcació. El document remarca que les comarques gironines són el territori amb més massa boscosa de tot Catalunya, amb un 72% de la seva extensió. D'aquest total, un 57% correspon a boscos densos. L'abandonament forestal i el canvi climàtic fan que aquests boscos es converteixin en un polvorí. De fet, l'estudi indica que hi ha més de 40.000 hectàrees amb un risc d'incendi molt alt i la situació podria empitjorar si hi hagués un període de sequera. Per això, s'apunta que l'augment d'explotacions de biomassa seria una oportunitat per recuperar la gestió forestal.

La producció de biomassa a la demarcació de Girona encara és una indústria minoritària tot i el potencial que podria tenir. Un estudi elaborat per la Diputació de Girona i el Clúster de Bioenergia de Catalunya ha indicat que només s'aprofiten 103.485 tones de biomassa forestal a les comarques gironines, tot i que es podria arribar a les 328.490, fet que representa que tan sols s'aprofita un 31,5% del potencial que té.

De moment, hi ha una dotzena de centres de producció i distribució de biomassa al territori. La biomassa és la primera energia renovable de la Unió Europea, ja que representa un 60% del consum d'energia de totes les renovables. A més, és la que més s'utilitza per a produir calor. Segons la diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas, si es promocionés aquest recurs energètic en el sector industrial es podria aprofitar tots els recursos que "avui es queden al bosc per falta de demanda de consum".

Aquest augment en la producció de biomassa també ajudaria a "prevenir la despoblació rural", ja que comportaria "la creació de llocs de treball". Alguns dels sectors industrials podrien substituir el gas natural per biomassa per als seus processos tèrmics. Des de la Diputació consideren que les indústries agroalimentàries, químiques i papereres podrien adaptar-se perfectament a aquestes fonts d'energia renovables.



Girona, el territori amb més massa forestal

L'augment de consum de biomassa també ajudaria a reduir el risc d'incendi a la demarcació. L'estudi encarregat per la Diputació i el Clúster de Bioenergia detalla que Girona és el territori català amb més extensió de boscos, ja que un 72% del territori és massa forestal. D'aquest, un 57% són boscos densos, fet que implica un perill de cara a possibles incendis.

L'abandonament de la gestió forestal i el canvi climàtic han fet augmentar la perillositat d'aquests boscos. Cada vegada són més densos, més continus i menys diversos. Això fa que siguin més vulnerables a incendis o ventades, fenòmens cada vegada més freqüents. L'estudi calcula que hi ha més de 40.000 hectàrees a la demarcació amb un risc alt d'incendi. Aquesta situació encara empitjoraria si es produís una temporada de sequera.Per això consideren que amb l'augment de producció de biomassa es contribuiria a la neteja del sotabosc i es minimitzaria aquest risc d'incendi. Diferents projectes de prevenció d'incendis redactats en l'àmbit supramunicipal determinen la necessitat de gestionar de manera activa prop de 19.132 hectàrees en zones estratègiques per reduir els impactes dels grans incendis forestals a les comarques de Girona.



Generació de 700 llocs de treball

Per altra banda, el document també detalla sobre els efectes que podria tenir aquest sector en l'àmbit econòmic i laboral. Per una banda, l'estudi certifica que si s'aprofités tot el potencial del territori gironí es podria cobrir un 40% de la demanda energètica que tenen les indústries gironines. Això produiria un estalvi de més de 280.000 tones de CO2. Però al mateix temps, l'augment d'aquesta indústria també comportaria la creació de 700 llocs de treball.