La Generalitat demana que Girona passi a la fase 3

El govern del a Generalitat demanarà al ministeri de Sanitat que Girona i la Catalunya Central passin la setmana vinent a la fase 3 de la desescalada. De moment, proposarà que l'àrea de Barcelona i Lleida segueixin en fase 2. Ara bé, fonts de Salut no tanquen la porta a res durant la setmana i diuen que tot pot canviar. La proposta l'ha aprovada aquesta tarda el Procicat i els informes ja s'han enviat al govern espanyol. A finals d'aquesta setmana, el ministeri es pronunciarà sobre les peticions dels diferents governs autòmics per avançar fases de desescalada.

En un comunicat, Salut constata que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic per coronavirus, bàsicament la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. A més, destaca l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR.

Segons els indicadors proporcionats pel departament, l'índex de rebrot és del 35,3 a Lleida; del 13,5 a Catalunya Central; de l'11,6 a Girona; del 9,3 a l'Alt Pirineu i Aran; del 8,8 a la regió metropolitana sud; del 5,9 a la ciutat de Barcelona; del 5,8 a Tarragona; del 3,1 a la regió metropolitana nord, i del 0,4 a l'Ebre. El risc és baix si està per sota de 30, i és moderat entre 30 i 70.

L'índex de reproducció del virus és d'1,5 a Tarragona; de l'1 a Girona i Lleida; de 0,9 a la ciutat de Barcelona, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central; de 0,8 a la regió metropolitana nord; de 0,7 a la sud, i de 0,6 a l'Ebre.

Pel que fa a la incidència acumulada per 100.000 habitants en els últims 7 dies, és de 36,4 casos a Lleida; de 15,8 a Catalunya Central; d'11,1 a Girona; 10,4 a Alt Pirineu i Aran; 9,3 a la regió metropolitana sud; 8,6 a la ciutat de Barcelona; 4 a la regió metropolitana nord; 3,8 a Tarragona, i 0,6 a les Terres de l'Ebre.

A les unitats territorials que passin a la fase 3 s'ha autoritzat, entre d'altres:

- La circulació dins la unitat territorial en grups de màxim 20 persones.

- Les franges horàries s'eliminen per a totes les activitats.

- Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 50% l'aforament a cadascuna de les plantes i que garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients.

- Reobren al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, sempre que no superin el 50% de l'aforament.

Pel que fa a les terrasses es permet el 75% de les taules autoritzades.

- Reobren discoteques i bars d'oci nocturn amb 33% d'aforament i altres restriccions.

- S'amplia l'aforament màxim en vetlles, enterraments, cremacions i llocs de culte. També hi ha una ampliació a la resta de cerimònies religioses de caràcter social (per exemple: casaments, batejos...).

- Es mantenen les mesures de seguretat per a piscines recreatives i platges.

- En instal·lacions esportives i centres esportius s'augmenta l'aforament al 50% i, en el cas de les piscines per a ús esportiu, es manté el 30%.

- L'obertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre que no se superi un 50% de l'aforament i amb condicions de seguretat i higiene.

- Es regulen els espectacles esportius, els espectacles a l'aire lliure i els teatres. Destaca la possibilitat de fer actes culturals a les biblioteques i museus.

- Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d'activitat laboral.

- S'estableixen condicions per al desenvolupament de les activitats a l'aire lliure per a població infantil i juvenil.

- S'estableixen condicions per a l'obertura d'establiments de jocs i apostes.

- S'estableixen condicions per a l'obertura de centres recreatius turístics, zoològics i aquaris.

- S'estableixen condicions per la navegació aèria i marítima d'oci.



Interior recorda que en aquesta fase es manté l'obligatorietat de l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure o a qualsevol espai tancat que sigui d'ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d'un mínim de dos metres entre les persones.