Els gironins que dissenyen la Catalunya post-coronavirus

Tenint en compte que la sortida de la crisi econòmica i social causada per la crisi del coronavirus es preveu llarga i complicada, el Govern català va aprovar la setmana passada la creació del grup «Catalunya 2022», del qual formen part 30 experts -tot i que acabaran essent més de 400- per dissenyar una estratègia que permeti sortir d'aquest azcucac el més aviat possible. I entre els 30 noms, n'hi ha sis de gironins: el doctor en Geografia i expert en Turisme José Antonio Donaire; la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, Anna Garriga; l'expert en el sector digital Genís Roca; la doctora Cristina Nadal; el periodista i gestor cultural Jordi Sellas i la presidenta de la Fundació Intermèdia Laura Peracaula. El projecte previst elaborar un document inicial a finals de juliol, i presentar les conclusions definitives del treball el febrer de 2021. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, va garantir que aquests grups de treball autònoms tindran «independència de criteri».

Un dels sectors que, sense dubte, s'ha vist més afectat per la pandèmia i que passarà uns mesos -qui sap si anys- complicats és el turisme. Per això, en la comissió d'experts destaca el nom de José Antonio Donaire, especialista en Turisme i vice-rector de Comunicació i Relacions Externes de la UdG. Donaire, que és doctor en Geografia, està especialitzat en ordenació i planificació d'espais turístics i ha realitzat recerques a les universitats de Tunis, Edmonton i Mont-real. A més, ha estat director de l'Institut Superior d'Estudis Turístics i no és aliè a la política, ja que ha estat diputat al Parlament pel PSC i regidor d'Urbanisme i Promoció Econòmica a Sant Feliu de Guíxols.

Però Donaire no serà l'únic representant de la UdG en el comitè d'experts. També en formarà part la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Anna Garriga, doctora en Ciències Econòmiques i amb una recerca que està centrada en l'àmbit de l'economia del turisme, el finançament municipal i l'economia de la pesca.

Dins l'àmbit de la salut, la comissió comptarà amb la participació de la doctora gironina Cristina Nadal. Nadal és directora dels programes d'Atenció Sanitària del Biocat, i també ha estat directora d'atenció sanitària del Servei Català de la Salut. Té més de quinze anys d'experiència en el tractament de pacients oncològics a l'hospital Clínic, després d'haver fet la seva recerca postdoctoral a l'equip del doctor Joan Massagué al Memorial Sloan-Kettering de Nova York.

Tenint en compte que la digitalització serà una altra de les claus del futur, un altre dels noms destacats és el del gironí Genís Roca, expert en l'àmbit digital. Roca és president de RocaSalvatella i director del psotgrau en Transformació Digital de les Organitzacions de la UPF. A més, és el president de l'associació Confluencia.cat i és membre de diversos patronats, com el de l'Enciclopèdia Catalana i el Museu Picasso, i taforma part del consell assessor de diferents entitats.

Finalment, la Garrotxa hi està representada de la mà de dos olotins: Jordi Sellas i Laura Peracaula. Sellas serà una de les veus autoritzades per dissenyar la reconstrucció de l'àmbit cultural, també molt danyat per la crisi degut a la suspensió d'espectacles. Sellas és periodista i gestor d'empreses culturals i, entre altres, és director executiu del centre d'arts digitals Ideal, responsable d'estratègia a Minoria Absoluta i soci de la productora Nostromo Live i de Layers of Reality. També ha estat director general de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat.

Peracaula, per la seva banda, és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i és codirectora general de Suara Cooperativa i presidenta de la Fundació Intermèdia.