Piscines inflables, les «estrelles» d'aquest estiu

La incertesa davant l'estiu que s'acosta degut a la pandèmia del coronavirus està fent augmentar la venda de piscines inflables i desmuntables als principals comerços del país, tendència que no passa de llarg a les comarques de Girona.

S'espera un estiu força atípic, amb l'aforament limitat a platges i piscines municipals i comunitàries, i sense saber del cert com es podran planificar les vacances. És per això que són molts els que han optat per instal·lar una piscina desmuntable o inflable als seus jardins o fins i tot balcons i terrasses, per tal de supotar millor el confinament i la calor de l'estiu. Aquesta circumstància ha fet augmentar de forma exponencial les vendes d'aquest producte a tot el territori, segons han fet constar algunes de les gran superfícies dedicades a material de jardí i esport.

Des de Leroy Merlin, amb seu a Girona i altres poblacions del territori, asseguren haver notat un «increment brutal» en la venda de piscines desmuntables i inflables de forma generalitzada a tot Espanya. En declaracions al Diari de Girona, asseguren que aquest increment els ha sorprès fins i tot en territoris propera a la costa. «Pensem que a la gent li ha entrat la pressa per les piscines perquè la calor no els agafi desprevinguts, i en el cas que s'hagin de passar les vacances o part d'elles en el domicili habitual, que sigui el més agradable possible», afirmen des de la seu espanyola de l'empresa.

També han notat increment de vendes en barbacoes, para-sols, gandules i elements de jardí, com taules, llums i decoració, que «poden acompanyar un dia en família i amics a casa».

Asseguren que enguany ja han «trencat amb totes les previsions de venda» amb un 35% de progressió respecte al mateix període de l'any passat. «Si les vendes segueixen així, no sabem fins a on es pot arribar», afirmen des de Leroy Merlin.

A Decatlhon també han notat un augment de venta en piscines amb l'arribada de la calor, així com de productes relacionats amb els esports i jocs aquàtics.

Les piscines més demandades són les desmuntables: un kit que permet muntar la piscina de seguida, s'emplena d'aigua i ja es pot utilitzar. Normalment, la depuradora d'aigua va inclosa i només s'ha de controlar el nivell de clor de l'aigua.

Al contrari de les piscines d'obra, en què es necessita una gran inversió, permís d'obres i un procés de construcció llarg, aquest model de piscines permet utilitzar-la immediatament, i un cop acaba l'estiu, es desmunta i es guarda per la temporada següent.

El preu d'aquestes piscines va des de 60 ? d'una petita piscina inflable, fins a 7.000 ? d'una més robusta i amb gran capacitat de persones. Entremig es poden trobar piscines de totes les mides per a totes les butxaques.

Qui també ha notat un augment de reserves degut a la pandèmia ha estat Swimmy, una plataforma de lloguer de piscines particulars. El funcionament és similar a Airbnb, els propietaris posen la seva piscina a lloguer i els usuaris poden gaudir d'un agradable bany sense sortir de la regió sanitària.

Des de l'11 de maig, però especialment des de l'entrada de la majoria de territoris a la fase 2, la plataforma ha registrat centenars de reserves.