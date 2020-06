Preocupació per la viabilitat de les ONGs gironines en cas de retallades en cooperació

Preocupació entre les diferents ONGs de les comarques de Girona per la seva viabilitat, en cas que la pandèmia faci retallar el pressupost del 2021 dedicat a cooperació. De moment, diuen, estan «tranquils» ja que molts ajuntaments i també la Generalitat han aprovat els comptes que tenien previstos, però la incertesa se situa en l'any vinent, ja que donen per fet que «es retallarà en aquesta temàtica». Per això, el tècnic de suport de la Coordinadora d'ONG a Girona, Carles Serra, aposta per «fer pressió entre tots» per evitar que es treguin recursos a la cooperació, i recorda que a qui acaba afectant és a «les persones». Des de l'ens expliquen que la Covid ha obligat a moltes entitats a canviar l'estratègia per adaptar-se a la pandèmia.

La coordinadora d'ONG a les comarques gironines agrupa una setantena d'entitats i reconeix que hi ha «preocupació», ja que solen ser un dels primers camps on els governs solen retallar.

Per això, el tècnic de suport de la Coordinadora, Carles Serra, diu que caldrà fer «pressió» entre tot el sector per tal d'evitar que passi. «Evidentment les entitats es veurien afectades, però al final qui més nota una retallada en cooperació acaben sent les persones que es beneficien de l'acció de les entitats», recorda.

Serra, a més, destaca que les ONG gironines també han patit la pandèmia i molts projectes que s'estaven desenvolupant a diversos llocs del món «han quedat aturats» pel confinament. En aquest sentit, explica, hi haurà entitats que hauran de demanar pròrrogues d'execució d'obres que estiguessin en marxa.

Repartir equitativament

Des de la Coordinadora d'ONG de Girona celebren l'increment «significatiu» en la dotació dedicada a la cooperació que hi ha en els comptes aprovats pel Parlament. En concret, la xifra destinada a projectes s'eleva als 9,7 milions.

En aquest sentit, Serra demana que es reparteixi de manera equitativa per tot el territori. «No volem que es continuï donant la immensa majoria de diners a projectes i programes a l'àrea metropolitana de Barcelona i allò que en diuen territori ens quedem amb les engrunes», ressalta.