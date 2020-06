Sánchez canvia els criteris per repartir el fons de 16.000 milions

El president del Govern, Pedro Sánchez, va transmetre ahir als presidents de les comunitats autònomes els canvis en els criteris per al repartiment del fons de 16.000 milions no reemborsables que aprovarà el Consell de Ministres de demà. Així, aquests fons afavoriran més les autonomies que tenen més població, segons fonts de les comunitats. Amb això l'Executiu pretén compensar a les autonomies part de les despeses que ha generat la crisi del coronavirus durant aquests mesos.

L'augment del pes poblacional era una reivindicació d'algunes comunitats, ja que inicialment s'havia previst que un dels criteris de més pes en el repartiment d'aquests diners fossin les despeses en què s'havia incorregut per atendre les necessitats sanitàries de la pandèmia.

Així, i segons fonts autonòmiques, Sánchez els va comunicar que 9.000 milions es destinarien a despeses sanitàries; 2.000 milions per a un fons d'Educació i altres 5.000 serien per compensar la caiguda d'ingressos derivada de l'aturada econòmica. Però d'aquests últims, 800 milions anirien a compensar la disminució de la facturació dels serveis de transport, com metro, rodalies o autobusos interurbans.

Pel que fa al fons per a Sanitat, hi hauria un primer tram de 6.000 milions, de manera que la població protegida equivalent passa de pesar un 20% a un 35%, i en el segon de 3.000 milions, el pes poblacional passaria de el 40% al 45%.

El fons sanitari serà de 2.000 milions i sorgeix d'una reorganització de la proposta inicial de repartiment del fons no reemborsable. Així, s'aporten a aquest fons 1.000 milions que originalment s'havien de destinar a Sanitat i altres 1.000 milions del fons social que també estava previst. El repartiment d'aquest nou fons per a Educació serà així: el 80 per cent segons la població de 0-16 anys i el 20 per cent, de 16 a 24 anys.

Amb aquesta nova proposta, el repartiment quedaria de la següent manera: els 9.000 milions per a Sanitat es pagarien en dos trams, un de 6.000 milions que es repartirà al juliol i els 3.000 milions restants es repartirien al novembre; els 2.000 per a Educació es transferirien al setembre i els 5.000 per compensar la caiguda d'ingressos, a partir de desembre.

El plantejament de repartiment original que va realitzar el Govern per a aquest fons era diferent i contemplava 10.000 milions per a Sanitat en dos trams, un de 6.000 milions i un altre de 4.000; 1.000 milions per a un fons social i altres 5.000 milions per la caiguda d'ingressos per la menor activitat econòmica.

I per a aquests 6.000 milions inicials plantejava que els ingressos a les UCIs que havia registrat cada autonomia pesarien el 35% i els hospitalitzats, un altre 25%. És a dir, el 60% en total, mentre que els casos de Covid-19 confirmats per PCR significarien un 20% i l'altre 20% restant, la dada de població. Hisenda va acceptar que els PCR realitzats que havien de comptar no fossin només els que hagin donat positiu, sinó els que s'hagin realitzat.

Pel que fa al segon tram sanitari que es preveia de 4.000 milions, Hisenda va proposar que la població seria el criteri que tindria més rellevància i pesaria el 40%; els ingressos a UCI, un 30%; les hospitalitzacions suposarien un 20% i els positius confirmats per PCR, el 10% restant. No obstant això, fonts autonòmiques van assegurar que els nous criteris de repartiment afavoriran qui tingui més pes el criteri poblacional.

«Normalitat vigilada»

Sánchez va assenyalar que un dels punts de Reial Decret que regularà la situació durant l'emergència sanitària un cop s'aixequi l'estat d'alarma, al que es va referir com a «normalitat vigilada», obligarà els ciutadans a facilitar a l'autoritat de salut pública competent les dades necessàries per al seguiment i vigilància epidemiològica dels casos.

Aquesta mesura va ser avançada pel cap de l'executiu als responsables autonòmics durant la tretzena conferència de presidents i està basada, juntament amb la resta de les que s'inclouran en la nova normativa, en recomanacions dels experts sanitaris. «Fins que no hi hagi vacuna o remei haurem de viure en una mena de normalitat vigilada amb més mesures de protecció», va assenyalar Sánchez.