El Banc d'Espanya preveu una davallada de fins al 15% del PIB durant aquest any

El Banc d'Espanya estima una «caiguda sense precedents» del PIB de fins al 15% durant aquest any 2020. L'ens preveu que en un escenari de recuperació primerenca caurà un 9% aquest any i repuntarà un 7,7% i un 2,4% el 2021 i 2022; mentre que en un escenari de recuperació gradual la reactivació serà més lenta i retrocedirà un 11,6% aquest any i creixerà un 9,1% i un 2,1% durant els dos exercicis següents.

Conforme als diferents escenaris, calcula que la taxa d'atur se situarà entre un 18,1% i un 19,6% aquest any i entre un 18,4% i un 18,8% el 2021, mentre que el dèficit públic augmentarà entre el 9,5% i l'11,2% aquest exercici i entre el 5,8% i el 6,8% l'entrant. El deute públic oscil·larà aquest any entre el 114,5% i el 119,3% del PIB, i se situarà entre l'11,7% i el 115,9% el 2021. Així consta en les últimes projeccions macroeconòmiques del període 2020-2022, en les quals l'ens explica que davant «l'extraordinari nivell d'incertesa» actual ha optat per confeccionar diversos escenaris alternatius, amb un de «recuperació primerenca» i un altre de «recuperació gradual», així com un altre de risc en el qual el PIB podria caure un 15,1% aquest any.

Les estimacions de recuperació primerenca i gradual suposen una millora en relació amb els últims pronòstics que va fer el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, el 18 de maig, que apuntaven a una caiguda del PIB d'entre el 9,5% i el 12,4% aquest any, amb una recuperació el 2021 d'entre el 6,1% i el 8,5%, tot i que l'ens diu que la comparativa és «limitada» per l'aproximació metodològica.

El Banc d'Espanya estima una disminució del PIB el segon trimestre d'entre el 16% i el 21,8% per una incidència més elevada del confinament que el primer trimestre (-5,3%), malgrat que preveu un repunt de l'activitat durant la segona meitat de l'any i una recuperació gradual. Per al tercer trimestre vaticina un repunt d'entre el 16% i el 19,3%, que es moderaria entre el 3% i el 6,3% el quart trimestre. En aquest sentit, l'autoritat monetària afirma que a Espanya, on el contagi ha arribat a una magnitud «molt elevada», la reducció del PIB del 2020 superarà, en tots dos escenaris, el de l'àrea de l'euro en uns 3 punts percentuals, tot i que la recuperació posterior de l'economia serà «més intensa» que la de l'Eurozona.