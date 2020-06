El cementiri de Girona tindrà un espai per a enterraments islàmics

La comunitat musulmana de Girona ha demanat a l'Ajuntament de la ciutat parcel·les al cementiri municipal per celebrar enterraments islàmics, ja que les restriccions de mobilitat decretades per l'estat d'alarma han impedit repatriar els cossos –la manera de procedir habitual.

El Consistori ja té un projecte constructiu per habilitar una desena de tombes que permetin complir amb el ritual musulmà que, entre altres requisits, inclou els d'enterrar els difunts a terra i orientats a la Meca. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va informar que aquestes condicions es donen en un espai que es troba en l'ampliació del cementiri feta als anys noranta i que dijous van visitar amb representants de la comunitat musulmana. Aquesta va fer arribar la seva petició a l'alcaldessa de Girona el 12 d'abril, demanant una solució «urgent» al problema derivat de les mesures contra el coronavirus, i poc després que la Generalitat aprovés un decret llei sobre el respecte per la pluralitat religiosa en els serveis funeraris. El 27 d'abril van tenir una primera reunió virtual amb Terés i la setmana passada van conèixer el lloc on l'Ajuntament preveu ubicar el cementiri islàmic, que els va semblar adequat, i s'han compromès a «col·laborar en tot allò que sigui necessari per a l'ús correcte» de l'espai «i el compliment d'aquest dret ciutadà».

El regidor va explicar que el projecte s'iniciarà quan hagi passat pel consell d'administració de l'empresa pública-privada que gestiona l'equipament, amb preeminència de l'Ajuntament. Martí Terés va remarcar que «la nostra voluntat és que es faci el més aviat possible, m'agradaria que a l'agost», i que «ho fem de cara al futur perquè volem que la comunitat musulmana disposi d'un espai al cementiri municipal».