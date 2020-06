Comencen els treballs per reparar un esvoranc a la calçada a Besalú

Els treballs per reparar un esvoranc a l'avinguda Lluís Companys de Besalú, l'N-260 i principal via del municipi, van començar Ahir. El ferm es va enfonsar diumenge passat a la tarda i es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits de la calçada.

Segons va informar el consistori, mentre durin els treballs de reparació, no es podrà circular entre els carrers Pompeu Fabra i el Pont de la carretera de Figueres i afectarà també l'accés al carrer Major. D'altra banda, per accedir als barris del Grup del Mont, Racolta, Les Forques, les Arrals, Pont Vell i Devesa s'haurà de passar per l'entrada Besalú Est de l'A-26 i la C-66z. Per a la resta de barris i des d'Argelaguer s'haurà d'agafar l'accés Besalú Oest de l'A-26.

La previsió inicial és que els treballs s'allarguin aproximadament unes dues setmanes. El cost de l'obra és de 36.000 euros.