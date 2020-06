La creació d'empreses cau un 55% a l'abril i la província registra un mínim històric

Girona va registrar, durant el mes d'abril passat, la xifra més baixa de noves empreses almenys des del 2005, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total es van constituir només 55 noves societats mercantils, una xifra que suposa una caiguda del 55% respecte el mateix mes de l'any 2019.

La davallada es va produir durant el primer mes sencer de confinament a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus. La dada, doncs, era la que s'esperava i revela fins a quin punt la covid-19 va paral·litzar l'economia durant el quart mes de 2020, quan la societat ja portava una quinzena de dies confinada i totes les activitats excepte aquelles essencials havien quedat totalment aturades.

Tot i això, les oficines provincials dels registres mercantils van seguir funcionant i entrant al sistema la informació sobre les societats que es creaven i destruïen a la província. Pel que fa a aquest últim apartat, segons les dades de l'INE es van dissoldre 11 empreses, un 73% menys de les que ho van fer l'abril passat, prova que també molts empresaris van preferir esperar a que passés la pandèmia per dur a terme aquest pas.



Caigudes en picat

El nombre d'empreses creades a Catalunya va caure un 85,1% a l'abril respecte al mateix mes de l'any passat, fins a les 253. Segons va infromar ACN, el capital subscrit, en total, va ser de 7,9 milions d'euros, un 74,6% menys, i la mitjana es va situar en 31.324 euros, un 70,2% més. Pel que fa el nombre d'empreses dissoltes en el mateix mes, coincidint amb el confinament i en ple estat d'alarma, va ser de 36, és a dir, un descens del 74,3% anual.

Al conjunt de l'Estat, a l'abril es van crear 2.311 societats mercantils, un 73,4% menys que a l'abril del 2019, i el capital subscrit va ser de 154 milions d'euros, un 37,4% menys. La mitjana es va situar en els 66.829 euros, un 135,1% més.

El nombre de societats dissoltes va ser de 401, un 75,1% menys que en el mateix mes de l'any passat, de les quals un 80% ho van fer de manera voluntària, un 11% per fusió i el 9% restant per altres causes. El 19,7% de les societats mercantils creades a l'abril van ser del sector comerç; seguit de les immobiliàries, financeres i assegurances, amb un 15,3% i la construcció, amb un 13,1%. Pel que fa les dissoltes, el 20,8% pertanyia al comerç, el 17,3% a la construcció i el 12,8% a les immobiliàries, financeres i assegurances.



UGT demana allargar els ERTOs

D'altra banda, el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, va proposr ahir d'allargar fins a desembre els ERTO per a tots els sectors econòmics afectats per la crisi del coronavirus, ja que va assegurar que ampliar aquesta mesura més enllà de juny «té el mateix cost» que no dur-la a terme ,perquè si els treballadors van a ERO també hauran de cobrar atur.