Demanen el tancament de la platja del Rec del Molí a l'Escala

L'Agència Europea del Medi Ambient ha demanat que es tanquin la platja del Fòrum a Barcelona i la del Rec del Molí a l'Escala per la «mala qualitat de l'aigua». Són les úniques zones de bany catalanes que han obtingut la pitjor qualificació i que, segons l'ens, ha d'implicar el seu tancament aquesta temporada. «Banyar-se en aigües de mala qualitat pot provocar malalties», alerta l'agència. Per això, reclama a les autoritats que imposin mesures per «reduir la contaminació i eliminar els perills per als banyistes». Per contra, la majoria de platges catalanes tenen el segell d'excel·lència europeu. Les àrees de bany a la costa de Barcelona són les que tenen una qualificació més modesta, però continua sent bona.

A Espanya més del 85% de les platges i aigües de bany tenen una qualitat excel·lent, una xifra que està per sobre de la mitjana de la Unió Europea. De les 2.234 platges i llacs analitzats a l'Estat, només 38 tenen una qualitat «insuficient» mentre que gairebé 2.000 són «excel·lents», segons l'ens.

L'Agència Europea del Medi Ambient recorda que la legislació europea obliga les autoritats a prendre mesures quan la qualitat de l'aigua és insuficient.