Els docents de les comarques gironines porten la reobertura de centres a la Inspecció de Treball

La Junta de Personal Docent no universitari de Girona (formada pels sindicats USTEC·STEs (IAC), Intersindical-CSC, CCOO i ASPEPC-SPS) ha denunciant la reobertura dels centres educatius en fase 2 a la Inspecció de Treball. Reclamen a l'autoritat laboral que determini si les mesures previstes pel Departament d'Educació "compleixen les directrius de Salut Pública" i remarquen que si la inspecció determina que no es procedeixi a "tancar els centres que ja s'han obert amb l'objectiu d'evitar nous rebrots de la covid-19".

La junta manté que la prioritat dels centres educatius en aquest període excepcional causat per la pandèmia és vetllar per la salut i la seguretat de tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa. "Considerem que obrir unilateralment els centres educatius durant la fase 2, sense les mínimes garanties, ni mesures adequades per evitar possibles contagis, és una actuació contrària a la salut i la seguretat pública", apunten.

Segons la junta de personal docent no universitari, els professionals "no disposen d'aquelles mesures imprescindibles de seguretat" i també critiquen no se'ls sotmeti a testos per acreditar que no estan afectats per la pandèmia abans de tornar a les aules.

"Entenem que els riscos d'un retorn prematur superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts, almenys fins que no es pugui garantir realment la seguretat total dels infants, adolescents, professionals i famílies", afirmen en un comunicat. Els sindicats remarquen que tenen "la responsabilitat i l'obligació" de treballar per preservar la salut i la seguretat del conjunt de la comunitat educativa.

Per aquest motiu, han decidit presentar denúncia als serveis provincials de la Inspecció de Treball, per tal que determini si les mesures previstes pel Departament compleixen les directrius de Salut Pública.

Els sindicats també donen suport a totes les direccions dels centres, professorat, personal laboral i personal d'administració i serveis que han hagut de preparar i dur a terme un pla d'obertura que qualifiquen de "precipitat i improvisat".

També agraeixen a les famílies el seu sentit de la responsabilitat perquè la gran majoria han decidit no portar els alumnes a les escoles.