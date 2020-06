Famílies gironines exigeixen saber amb quines condicions arrencarà el pròxim curs

Famílies d'alumnat gironí exigeixen al Departament d'Educació de la Generalitat explicacions clares i ràpides sobre l'inici del curs 2020-2021, al setembre, entre altres coses perquè necessiten temps per organitzar-se. Les associacions de mares i pares (AMPA) reclamen informació precisa sobre qüestions com si podran oferir els serveis de menjador, d'acollida d'infants i extraescolars o si es canviarà l'horari de sortida dels centres.

Això pel que respecte a les activitats que programen les AMPA, però també volen saber quina és la planificació de la Conselleria per «millorar els espais escolars, els recursos pedagògics, la qualitat de la formació dels mestres i les mesures de seguretat»; és a dir, de quina manera garantirà el Departament que «les escoles estiguin preparades per afrontar qualsevol crisi amb prou eines per minimitzar els perjudicis» als escolars.

Així acaba un manifest titulat «Emergència educativa: per una tornada a l'escola que tingui en compte les famílies» perquè consideren que, fins ara, la Conselleria ha ignorat la comunitat educativa; de fet, l'acusen d'haver mantingut una «actitud poc dialogant» durant tota la situació generada per la Covid-19. «No només no s'han tingut en compte els centres, els professionals de l'educació i els equips docents –s'afirma en el manifest– sinó que tampoc s'ha dialogat amb les famílies». I és que, tal com remarquen, són elles les que han «portat el pes del confinament –durant el qual s'ha posat de manifest la bretxa digital, afegeixen–, fent seguiment curricular i l'acompanyament psicològics dels nostres fills i filles». Una càrrega que, lamenten, creix en les famílies amb alumnat de centres d'educació especial perquè també han assumit «una atenció pedagògica-terapèutica especialitzada mentre teletreballàvem o gestionàvem ERTO, ajudes, la por al contagi, el dol per la pèrdua o com sortir d'aquesta crisi». Des del seu punt de vista, en la base de tot plegat hi ha «un dèficit històric de recursos i d'inversió» que ara s'ha fet «més visible» i reclamen que es corregeixi per poder afrontar les necessitats del nou curs.

Fins aquest dilluns i mentre es busquen adhesions noves, una vintena d'associacions de mares i pares d'alumnes d'escoles d'educació infantil i primària de Girona –inclòs un centre d'educació especial i una escola bressol– ja avalaven el manifest. La idea és estendre la iniciativa, promoguda des de la ciutat, a la resta del territori per tal de traslladar el seu punt de vista a l'administració educativa.

Les associacions de famílies reconeixen «la dificultat de gestionar» una situació tan extraordinària com aquesta i apunten que fan «crítica constructiva», però també deixen clar que «no hem vist una reacció ràpida ni eficient per part del Departament», que ha actuat sovint amb criteris «confusos». Sobre els que han regit la reobertura de centres al juny, no entenen la manera com s'ha fet i «no resol massa res».