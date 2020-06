La Fiscalia demana a la jutgessa arxivar la causa oberta per la manifestació del 8M

La Fiscalia Provincial de Madrid ha demanat a la jutgessa que arxivi la investigació que té oberta contra el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, per l'autorització de manifestacions durant els primers dies de març i, en concret, la del 8M.

La Fiscalia fa un recorregut pels diferents informes i recomanacions publicades abans del 8 de març i conclou que en aquest escenari nacional i internacional «pretendre que l'investigat coneixia que amb una actuació diferent a la realitzada (per a la qual, com hem dit, no estava obligat ni legitimat) hauria pogut evitar la mort de milers de persones i el contagi exponencial de la malaltia resulta pràcticament inversemblant».

És la primera vegada que la Fiscalia es pronuncia en aquesta causa i ho fa per demanar a la titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que revoqui l'acte pel qual va decidir investigar Franco i que arxivi el procediment –segons la nota de la Fiscalia.

Franco està citat a declarar demà per un delicte de prevaricació administrativa, però la Fiscalia objecta que no es donen les circumstàncies per acusar-lo, ni per acció ni per omissió, entre altres raons perquè el delegat del Govern no té competències en matèria sanitària ni de salut pública. El ministeri públic detalla que es pronuncia ara perquè la magistrada va aplicar la suspensió dels terminis decretada amb motiu de l'estat d'alarma, però no l'excepció inclosa en el paràgraf 4 de la Disposició Addicional Segona, que preveu que el jutge podrà acordar la pràctica de les actuacions judicials «que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés».

Així, afegeix, és el moment processal actual el que permet «no només destriar sobre els motius que concorren ab initio per a combatre l'acte d'incoació, sinó també valorar la major part de les actuacions que es venen practicant des del 23 de març del 2020».

Sobre el delicte de prevaricació administrativa, el recurs argumenta que resulta «palmari» que el mer fet de rebre comunicació sobre la futura celebració d'una manifestació, «en cap cas resultarà subsumible en l'article 404 del Codi Penal, perquè rebre comunicació no equival a dictar resolució». Recorda que aquest delicte exigeix que la resolució «no només resulti il·lícita, sinó també arbitrària».