Germanwings, condemnada a indemnitzar amb 1,5 milions familiars de les víctimes

El jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha dictat una sentència on estima parcialment els interessos de 13 demandants, familiars de cinc víctimes de l'accident aeri on van morir 144 passatgers i sis tripulants als Alps francesos el març del 2015 d'un avió de la companyia alemanya Germanwings, que volava des de Barcelona amb destí a Düsseldorf, elevant així la quantia de les indemnitzacions. Entre els demandants hi ha almenys dues famílies de Girona.

La magistrada entén que, efectivament, s'haurien d'haver computat alguns elements excepcionals acreditats sobre aquella tragèdia a efectes d'indemnització i fixa que els 13 demandants han de rebre un total de 1.577.813,68 euros, amb quantitats que van des dels 22.150 euros fins els 389.409 euros.

En la demanda, presentada el 2017 després de no acceptar la indemnització proposada per la companyia com sí van fer uns altres 184 afectats, aquests 13 familiars demanaven més de 5,5 milions d'euros i demandaven a la matriu de Germanwings, Lufthansa, en considerar que havia actuat de forma negligent. Deien que la indemnització no podia ser la mateixa que en un accident de trànsit més un 10% com oferia Germanwings, ja que les circumstàncies eren excepcionals, pel fet que va ser el mateix copilot de l'avió qui el va estavellar expressament.

La demanda contra Lufthansa, responsable de la formació i selecció del copilot, ha estat desestimada, ja que la companyia no tenia constància de l'alteració psicològica d'Andreas Lubitz, perquè ningú la va avisar. El tribunal, basant-se en una sentència anterior de l'Audiència de Barcelona sobre uns altres afectats de Germanwings, indica que la indemnització es pot basar en el barem de trànsit més un 35 o 45% en cas de convivència o no amb la víctima. La sentència es pot recórrer.



Indignació dels demandants

Un dels demandants, el gironí Narcís Motgé, pare del Jordi, un dels passatgers morts en l'accident, ha rebut la sentència amb «indignació». «Nosaltres el que volem és que es condemni Lufthansa», ha explicat Motgé a Diari de Girona, tal com reclamaven amb la demanda, en considerar que havia actuat de forma negligent i perquè l'accident va ser intencionat pel pilot.

«Les sentències segueixen la línia de l'accident de Spanair. Però això no va ser una accident, va ser un assassinat», subratlla Motgé, qui assegura que estan estudiant si presentar recurs.