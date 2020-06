Una grua de grans dimensions es desploma en un bloc en construcció a Salt

Ensurt ahir a Salt per la caiguda d'una grua de grans dimensions en una obra. L'aparell va cedir ahir al matí per causes que es desconeixen mentre s'estava treballant en la construcció d'un edifici de cinc plantes del carrer del Pla de Salt, molt a prop de la zona comercial del municipi. L'incident no va ocasionar danys personals.

Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven deu minuts per a les onze del matí i fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions terrestres. Fins a l'obra també s'hi van desplaçar patrulles de la Policia Local de Salt i una ambulància del SEM.

Segons van informar fonts municipals, n0 es van produir danys en la via pública ni tampoc cap persona va resultar ferida. Tampoc es van ocasionar danys estructurals.

Els blocs estan deshabitats i segons l'Ajuntament compten amb tots els permisos en ordre.

La grua es va desplomar al solar intern de la promoció d'habitatges en construcció. S'ubica en una zona amb una alta activitat comercial. A tocar hi ha una farmàcia i just davant la comissaria compartida de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

El complex habitacional on s'ha produït l'incident és la segona fase de la promoció Gironès Parc. Batejada com a Ciutat Jardí, l'obra contempla pisos de 2 i 3 habitacions, plantes baixes amb jardí privat i àtics amb 4 habitacions i grans terrasses, envoltats d'una zona enjardinada i piscina comunitària, tal com es recull al portal de la promoció immobiliària.