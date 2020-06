Les hospitalitzacions a Girona cauen a la meitat en una setmana

Les hospitalitzacions a Girona segueixen la seva tendència a la baixa, un fet que es va evidenciar ahir amb les últimes dades del Departament de Salut, que van situar en 48 els ingressos a la Regió Sanitària de Girona, la meitat que el dilluns de la setmana passada, quan arribaven a 86. Es tracta de la segona setmana consecutiva que aquesta xifra es manté a la baixa, una situació que també ocorre amb els casos més greus, tot i que en aquest cas el descens és molt més lent. Així, els casos greus es mantenen a sis, la mateixa xifra des de l'última actualització del divendres passat.

En canvi, el nombre de professionals sanitaris contagiats pràcticament és el mateix que la setmana passada, amb una tendència a l'estancament els últims dies, ja que ahir es van xifrar 28 infectats, un menys que dilluns passat. La xifra d'ahir suposa un repunt respecte del divendres passat, quan se'n van detectar 27.

Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut va registrar una nova defunció, que eleva el total a 785 des de l'inici de la pandèmia. També va notificar dotze nous contagis que situen la xifra total a 6.886. Tot i que als hospitals l'activitat s'està normalitzant més enllà del coronavirus, encara n'hi ha que segueixen registrant nous positius. És el cas de l'hospital de Figueres, que ahir va informar de tres nous casos registrats des de dilluns de la setmana passada. Tots tres casos ja havien passat la malaltia. La Fundació Salut Empordà ja ha registrat 344 casos positius des de l'inici de la pandèmia, ha xifrat 24 defuncions i ha donat 181 altes. Actualment no hi ha cap persona ingressada amb coronavirus. A l'hospital de Blanes hi ha només una persona ingressada amb coronavirus després que un segon pacient rebés ahir l'alta hospitalària. Ja se n'han efectuat 99 i s'han ingressat 106 pacients pel virus. Amb tot, des del primer de juny no hi ha ingressat cap cas nou.



Xifres de Catalunya i Espanya

El Ministeri de Sanitat no va notificar cap nou cas ahir per coronavirus, pels quals la xifra total es manté en 27.136 morts. Els últims set dies va registrar 56 defuncions, de les quals 31 a Madrid. Pel que fa als nous contagis, ahir van baixar de 102 a 48, i se situen en 241.717, 167 més que ahir. Segons les dades difoses per Sanitat, després de Madrid, les comunitats amb morts pel coronavirus són Castella i Lleó, amb sis morts; Astúries i Catalunya amb cinc, La Rioja amb tres i Canàries i Extremadura amb dos. La resta no ha comptabilitzat cap defunció els últims set dies.

Pel que fa als nous contagis, Madrid lidera la llista amb 717 casos durant els últims set dies. Catalunya va notificar-ne 642 i en tercer lloc hi ha Castella i Lleó, amb 231.

Com és habitual, les xifres de les diverses administracions no coincideixen, i és que ahir les funeràries catalanes van notificar vuit nou morts a Catalunya i 173 nous contagis. Les xifres totals acumulades de Salut són de 12.403 víctimes i de 68.499 infectats.

Durant la roda de premsa d'ahir del responsable del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va alertar que el virus no és menys virulent que fa unes setmanes, sinó que és «menys letal». Segons Simón, això es deu al fet que ara les infeccions es detecten abans i el sistema sanitari té prou capacitat per tractar-lo adequadament.