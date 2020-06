Jutgen un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar d'una menor a Blanes

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat que s'enfronta inicialment a 12 anys de presó per abusar sexualment de la filla menor d'edat d'uns amics. Segons la Fiscalia, durant l'any 2018, l'acusat aprofitava les visites que feia a la família al seu domicili de Blanes per quedar-se a soles amb la nena, ensenyar-li vídeos de contingut pornogràfic i fer-li tocaments.

L'acusació pública recull fins a quatre episodis d'abusos sexuals que van tenir lloc quan la nena tenia entre 9 i 10 anys. La fiscalia també demana sis mesos de presó per a la mare per no haver denunciat els fets tot i tenir-ne coneixement. Els dos acusats van negar els fets i van assegurar que la nena mai es quedava sola amb l'home.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia recull «almenys» quatre episodis d'abusos sexuals durant l'any 2018, quan la nena tenia entre 9 i 10 anys. Segons l'acusació pública, el primer cop, el processat va portar la nena a la seva habitació i, després de jugar amb ella, la va fer posar damunt seu i li va ensenyar vídeos de contingut pornogràfic. Aleshores, va fer que la nena li toques el penis i ell li introduir els dits a la vagina.

La fiscalia sosté que l'acusat es va aprofitar de la indefensió de la nena i de la confiança que li tenien els pares per continuar abusant sexualment de la petita quan estaven sols. El segon i el tercer cop, segons l'acusació, va tornar a posar la nena sobre seu i va fer «moviments que suposaven un contacte entre els genitals d'ambdós». La quarta ocasió, va portar la nena a una habitació de la casa, va fer que li toqués els genitals, li va fer petons als llavis i la va tornar a penetrar amb els dits. Segons la Fiscalia, no s'han pogut concretar les dates dels abusos sexuals però van ser abans del novembre del 2018, quan l'acusat va marxar uns mesos a Gàmbia.

La Fiscalia recull que la menor va explicar els abusos al seu germà petit, que ho va dir a la seva mare. Segons l'escrit d'acusació, la dona li va preguntar pels fets a la nena el desembre del 2018 però «no la va portar al metge ni va posar els fets en coneixement de cap autoritat». La fiscalia acusa inicialment l'home d'un delicte continuat d'abús sexual amb penetració a menor de 13 anys i demana 12 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a la víctima durant 20 anys. També sol·licita que l'expulsin del país.