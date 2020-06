L'adjudicació a Ferrovial aixeca una nova crisi entre els socis del Govern

L'adjudicació directa, per via d'urgència, sense concurs públic, per 17,6 milions dels treballs de seguiment telefònic dels contactes de persones amb covid-19 a una empresa filial de Ferrovial, la mateixa que gestiona el telèfon Salut 061, va desfermar ahir una allau de crítiques a la Generalitat i va provocar un xoc entre els seus socis de govern. Es va evidenciar ahir en les declaracions de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que va instar el Departament de Salut (que lidera la republicana Alba Vergés) a «escoltar» la comunitat mèdica i va obrir la porta a «modificar», si cal, aquesta decisió. «El que demano és que els escoltem, en parlem i, si cal, modifiquem el que haguem de modificar», va dir en una entrevista a Ser Catalunya. La consellera va concretar que la decisió ha estat de Salut i que «tècnicament» es tracta d'una ampliació del contracte telefònic perquè aquesta filial de Ferrovial presta el servei del 061.

Fins i tot la direcció d'ERC va comunicar ahir al Departament de Salut que desitja que «reverteixi» el contracte per fer el rastreig dels contagis de la covid-19 que ha estat adjudicat a una empresa vinculada a Ferrovial, i va defensar «un programa públic» que gestioni l'atenció telefònica.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va indicar en una roda de premsa per videoconferència, que considera que l'externalització d'aquest servei de seguiment dels contagis s'ha efectuat «correctament i per raons d'emergència», ja que Salut s'està preparant davant la possibilitat que pugui produir-se un rebrot del coronavirus a la tardor. «No obstant això, va puntualitzar Vilalta, a ERC no li agrada aquest contracte i prefereix que el servei» de rastreig dels contagis i d'atenció telefònica a la ciutadania «es pugui gestionar des de l'àmbit públic». Per aquesta raó, ERC «s'ha posat a treballar perquè es pugui revertir» l'esmentat contracte amb Ferrovial, segons Vilalta, i va confirmar que Esquerra Republicana manté converses al respecte amb el Departament de Salut.

De fet, segons va publicar ahir el rotatiu Ara, fonts de Presidència van assegurar que dissabte passat el president Quim Torra va instar el vicepresident Pere Aragonès i a la consellera de Salut a revertir l'adjudicació de Ferrovial.

Amb tot, des de Vicepresidència neguen que tingués lloc cap conversa on el president reclamés revertir l'externalització del contracte de rastreig de contactes dels positius de covid-19.



Crítiques per poca transparència

A les múltiples crítiques de les formacions polítiques per l'adjudicació ahir va sumar-s'hi una petició del PSC de compareixença al Parlament del gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els socialistes volen que Antoni Encinas expliqui les adjudicacions fetes durant la pandèmia de la covid-19 i, concretament, l'adjudicació del contracte pel seguiment i rastreig dels contactes dels casos de coronavirus a Ferrovial. El PSC ja ha demanat també al Departament de Salut que expliqui els criteris per dur a terme aquesta contractació per 17,5 milions d'euros.

La líder de CAtECP, Jéssica Albiach, va demanar al seu torn la compareixença d'Alba Vergés i va assegurar que «les externalitzacions i les retallades només debiliten el model de sanitat pública».

Pel que fa al sector sanitari, el sindicat Metges de Catalunya va qualificar ahir d'«indecent» la contractació i va demanar una «rectivicació urgent» per «respecte» als professionals de l'atenció primària. El sindicat va demanar a l'executiu que inverteixi «fins al darrer euro del seu raquític pressupost sanitari» al sistema de salut públic. De fet, va titllar «d'insultant» la contractació en comparació amb els 4,5 milions destinats a reforçar els centres d'atenció primària (CAP) durant l'estiu «tot i la pèrdua de més de 850 facultatius que arrossega el primer nivell assistencial per culpa de les retallades dels últims 10 anys».

El sindicat Comissions Obreres de Catalunya també va mostrar-se contrari a l'adjudicació considerant que s'ha procedit amb «poca transparència».

En el cas del sindicat d'infermeria SATSE, va demanar que no s'externalitzi el rastreig a l'empresa filial de Ferrovial, ja que «no té experiència ni els professionals adequats». En canvi va proposar que sigui infermeria que realitzi aquesta tasca.