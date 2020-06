Lloret distanciarà amb un mínim de 50 metres les botigues de souvenirs

La comissió territorial d'urbanisme de Girona ha donat el vistiplau al pla especial d'usos comercials de l'Ajuntament de Lloret de Mar en què es limiten les botigues d'una mateixa especialitat amb una distància mínima de 50 metres en els carrers comercials. Amb la nova normativa, el consistori vol aconseguir un model més integrador en què no hi hagi zones exclusives per a turistes amb botigues de records i regals o supermercats ocasionals i d'altres carrers per a un públic més local. Amb això es vol lluitar per minimitzar la pressió turística en determinades zones del municipi i afavorir que els habitants també passegin pels seus carrers. Aquest pla és la culminació de la regulació d'usos comercials que el consistori va iniciar el 2007.

Aquesta mesura ja s'ha adoptat en altres municipis turístics com ara Salou (Tarragonès). L'objectiu del consistori és aconseguir una barreja d'usos comercials equilibrada. Amb això es permetria reduir l'afluència de turistes en determinats carrers i, a la vegada, potenciaria que els residents de Lloret de Mar passegessin per alguns dels carrers on ara semblen exclusius per a visitants.



La comissió també ha aprovat la modificació de planejament municipal de Porqueres per tal que aquest construeixi un aparcament al costat de l'escola del Frigolet.

Actualment hi ha dues àrees amb capacitat per a 20 vehicles, però no són suficients. Segons el Consorci de l'Estany, caldrien 60 places més per donar resposta a la necessitat actual. Ara, l'Ajuntament ha decidit utilitzar uns terrenys de 3.220 metres quadrats al costat d'un càmping de sòl rústic per ampliar l'espai d'aparcament.