Un menor condueix sense carnet, begut, drogat, xoca contra un contenidor i l'atrapen a Fornells de la Selva

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un menor d'edat com a suposat autor de dos delictes contra la seguretat viària. El menor conduïa sense haver obtingut mai el permís i anava begut i drogat. Segons informen els Mossos, cap a les set del matí del dissabte, una patrulla de la comissaria de Salt va veure un cotxe que circulava molt a poc a poc pel carrer Pla de la Seva de Fornells de la Selva (Gironès). El vehicle tenia un cop a la part davantera. Quan van aturar el vehicle i van identificar el conductor, va resultar ser menor d'edat i, per tant, sense permís de conduir. A més, tenia símptomes evidents d'anar borratxo.

Una patrulla de trànsit va fer-li les proves d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,87 mg/l d'aire expirat. A la prova de drogues, va donar positiu en cocaïna.

Per aquest motiu, li van obrir diligències penals com a suposat autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir sense permís i sota la influència de l'alcohol i les drogues.

Els agents també van descobrir que els danys del cotxe s'havien produït en accidentar-se prèviament amb un contenidor en un carrer de Girona.

El menor denunciat haurà de declarar properament davant la fiscalia de menors de Girona.