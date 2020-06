El Monestir de Ripoll ultima els preparatius per obrir el 15 de juny

El Monestir de Ripoll i l'oficina de turisme s'estan preparant per reobrir les portes dilluns 15 de juny, després de tres mesos de tancament forçat a causa de la covid-19. Ho faran seguint les noves mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries com l'ús obligatori de la mascareta per entrar, la distància social o el gel hidroalcohòlic, entre d'altres. La previsió és que les visites guiades comencin el mes de juliol, amb reserva prèvia. El monestir i l'oficina obriran de deu a dues del migdia i de quatre a sis de la tarda de dilluns a dissabte i diumenge al matí. A partir del 22 de juny, l'horari s'amplia a les set de la tarda. Durant la primera setmana d'obertura l'entrada al monestir i al centre d'interpretació serà gratuïta.