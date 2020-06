Els municipis diuen que el Govern català no els ha pagat res dels fons de l'Estat

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) va fer seva la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que ahir va demanar al Govern espanyol més capacitat financera i més autonomia per poder contribuir d'una manera més eficaç a la superació de la crisi derivada de la pandèmia. En concret, la proposta reclama facilitar la utilització «íntegra» dels romanents de tresoreria i la flexibilització de l'impacte que l'ús d'aquests fons generi en els paràmetres d'estabilitat pressupostària. Els ajuntaments també van demanar que se suspenguin els plans econòmics financers actuals per poder fer front a les necessitats socials i econòmiques derivades de la crisi.

A banda, els ajuntaments van proposar al Govern espanyol la creació de dos fons financers, un per a la recuperació social i econòmica, dotat amb 5.000 milions d'euros no reemborsables, i un altre per al sosteniment del transport públic, de 1.725 milions.

A més, els ens locals van reclamar que, un cop superada la crisi, s'abordi «de forma definitiva» una reforma del finançament local que fa «anys» que es demana.

L'FMC també es va adreçar a la Generalitat per exigir-li que «assumeixi la seva responsabilitat» cap a l'administració local i que aporti «més recursos econòmics» per fer front a la situació actual. En aquest sentit, l'entitat calcula que en aquests mesos d'estat d'alarma el Govern ha rebut més de 621 milions d'euros de l'Estat dels quals «no ha arribat res als Ajuntaments».

L'entitat també va criticar que el Govern ha dissenyat nous protocols d'obertura d'establiments comercials o centres educatius sense tenir en compte que els ajuntaments no tenen previstes les despeses que comportaran. Per això va opinar que els consistoris no poden ser «responsables i executors» d'uns programes generats per altres administracions «sense garantir-ne els recursos econòmics».

En aquest sentit va afirmar que el Fons de Cooperació Local per a administracions municipals que inclou el pressupost de la Generalitat aprovat recentment ha quedat «desfasat» en «poques setmanes», i va recordar que la quantitat que s'hi destina «gairebé» s'ha mantingut «sense variacions en els darrers nou anys». Una quantitat, va afegir l'FMC, que no respon a les «urgències» ni «necessitats» del territori a curt i mig termini. Per tot plegat van reclamar més capacitat de gestió i més recursos, i en concret que s'augmenti en 200 milions d'euros el Fons de Cooperació Local.