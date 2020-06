El pantà de Susqueda obre comportes per desembassar aigua

El pantà de Susqueda va obrir ahir les seves comportes per desembassar aigua i poder assumir així, la que arribi des de la capçalera després de les fortes pluges que han caigut els darrers dies.

Segons va informar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquests desembassaments es van iniciar fa uns dies de manera preventiva a la conca del Ter per tal de «mantenir els reguards de seguretat dels pantans» tenint en compte les fortes tempestes que van caure aquest cap de setmana a part del territori gironí i la previsió de nous episodis de pluges previstos pels pròxims dies.

Al Pasteral, ahir es van deixar anar fins a 87 metres cúbics per segon, tot i que diumenge a la tarda es va arribar a un pic màxim de 92 m3/s. També a Sau es van alliberar 81 m3/s. Segons l'ACA, amb aquestes maniobres es van poder laminar cabals d'entrada al Ter amb pics superiors als 250 m3/s, evitant una crescuda sobtada dels rius. Respecte a les reserves d'aigua, el sistema Ter està al 95% (378 hm3) i el pantà de Susqueda es trobava ahir al migdia al 94,5% de la seva capacitat.



Noves tempestes avui

De fet, Protecció Civil va activar dissabte a la tarda, l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya Inuncat per les pluges previstes arreu de Catalunya. Una alerta que, finalment, va ser desactivada ahir en molts punts, per la millora de les condicions meteorològiques. Tot i això, al nord de les comarques gironines va quedar en fase de prealerta per la previsió de noves precipitacions. Un escenari que es va produir a la tarda, sobretot a la comarca de la Selva, on a Vilobí d'Onyar hi van caure 18mm en només 30 minuts, segons el Servei Metereològic de Catalunya.

Respecte a la jornada d'avui, no es preveuen noves tempestes al llarg del matí al territori gironí, però la situació podria canviar a la tarda quan es preveuen fortes tempestes a les comarques del: Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva, el Baix Empordà i la Garrotxa, a banda de les del Maresme, Osona i el Vallés Occidental.