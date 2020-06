El ple de Girona aprova la normativa per a l'ús dels patinets al municipi

El ple de Girona va aprovar ahir, inicialment, la modificació de l'ordenança municipal de circulació que ha de permetre regular l'ús dels patinets, els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VPM) dins del municipi. La proposta presentada per l'equip de govern (JxCat) va tirar endavant amb els vots favorables d'ERC i Cs, l'abstenció del PSC i el vot contrari de Guanyem.

Aquesta modificació de l'ordenança -a la qual es podran presentar al·legacions- suposa prohibir als vehicles de mobilitat personals que circulin per la vorera i l'obligatorietat dels seus usuaris d'utilitzar un casc de protecció, de viatjar sol i de no superar els 20 quilòmetres per hora, entre altres mesures. «Des de l'equip de govern, pensem que cal aquesta normativa, que sigui clara i fiable i que generi confiança», va defensar la regidora de Mobilitat i Via pública, Marta Sureda, qui va assenyalar que la modificació s'ha «regit pel criteri de garantir la seguretat viària» i «la convivència i l'actitud cívica a l'espai públic».

Unes afirmacions que van rebre l'aprovació del grup de Cs i ERC, els quals van incidir en el fet que les voreres «han de ser per als vianants». «Cs sempre ha defensat el concepte de ciutat per als vianants», va subratllar el portaveu taronja, Daniel Pamplona. Per la seva part, la republicana Anabel Moya va assegurar que aquesta regulació no podia «esperar» a la redacció d'un pla de mobilitat. «No ens podem arriscar al perill que suposen els patinets quan circulen per la vorera», va dir Moya, qui també va insitir en la necessitat que s'iniciï l'elaboració del pla de mobilitat i d'establir en un mapa els punts negres de trànsit de la ciutat.

El PSC es va abstenir i va precisar que abans de modificar aquesta ordenança caldria elaborar el nou pla. «Amb el tema de la mobilitat cal definir objectius i prioritats i fer regulació a posteriori, i s'està fent al revés», va lamentar l'edil socialista, Juan Antonio Balbín, qui també va criticar que l'equip de govern ha tirat endavant aquesta proposta «sense coordinar-se amb la resta de localitats del municipi».

El grup de Guanyem va ser l'únic del consistori a votar en contra de la mesura, que va criticar contundentment. «Aquests aparells han representat una millora per a la vida diària de moltes persones que ara es queden sense cap alternativa per moure's per la ciutat», va etzibar la regidora Laia Pélach, amb relació a la «necessitat d'adaptar» la via pública a la circulació d'aquest tipus de vehicles. En aquest sentit, Pèlach també va carregar contra «la falta de participació de les persones afectades» en el procés de modificació de l'ordenança. «Com a solució provisional, es va proposar fixar una sèrie d'itineraris per aquests vehicles i crear més zones 30. Al final, res de res. Fan un pas enrere en la mobilitat sostenible i aposten pel vehicle privat motoritzat», va carregar Pèlach abans d'anunciar el vot en contra de la seva formació.



Normes i multes

Segons l'Ajuntament, aquesta modificació suposa que els vehicles de mobilitat personal (VMP) només podran circular per: vies ciclistes, per carrers on la vorera i la calçada estan al mateix nivell (com per exemple al carrer Nou o a la rambla de la Llibertat); i per la calçada de carrers on el vianant té preferència i on el límit de velocitat no supera, en cap cas, els 30 km/h (per exemple al Barri Vell o a carrers del Mercadal).

Pel que fa a les bicicletes, la resta de cicles sense motor i les bicicletes de pedaleig assistit, es mantindrà la prohibició de no circular per les voreres, però podran anar per parcs, vies ciclistes i calçada, a més de per carrers on la vorera i la calçada estan al mateix nivell i per la calçada de carrers on el vianant té preferència i on el límit de velocitat no supera en cap cas els 30 km/h. L'ordenança també modifica la velocitat màxima a les vies ciclistes, que passarà dels 30 als 20 km/hora per raons de seguretat.

D'altra banda, els monopatins i patinets propulsats amb el peu podran circular només pel carril bici i les plataformes úniques. En canvi, els més petits podran circular amb les seves bicicletes, patins o joguines per les voreres, parcs, vies ciclistes i plataformes úniques, sempre que no superin els 6 km/h. Respecte a les bicicletes podran portar remolcs sempre que la persona sigui major de 16 anys.

Tot plegat quedarà regulat amb sancions econòmiques que aniran dels 200 als 500 euros.