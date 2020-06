Salut proposa que Girona entri en fase 3 dilluns de la setmana vinent

Salut proposa que només les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central avancin a la fase 3 el proper 15 de juny. La resta de regions es mantindrien com estan ara. L'Alt Penedès i el Garraf s'integren en la regió metropolitana de Barcelona i aniran al seu ritme a partir d'ara per una qüestió de mobilitat. Tota aquesta àrea es quedarà de moment en fase 2, igual que Lleida. Girona i Catalunya Central se sumaran dilluns al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran, que ja han entrat en fase 3 aquesta setmana. La consellera de Salut va descartar que en aquesta proposta es plantegés que Barcelona passés a fase 3. Ara bé, fonts de Salut no tanquen la porta a res durant la setmana i diuen que tot pot canviar. La proposta la va aprovar ahir a la tarda el Procicat i els informes ja s'han enviat al govern espanyol.

Salut constata que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, bàsicament la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. A més, va destacar l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR.

Segons els indicadors proporcionats pel departament, l'índex de rebrot és del 35,3 a Lleida; del 13,5 a Catalunya Central; de l'11,6 a Girona; del 9,3 a l'Alt Pirineu i Aran; del 8,8 a la regió metropolitana sud; del 5,9 a la ciutat de Barcelona; del 5,8 a Tarragona; del 3,1 a la regió metropolitana nord, i del 0,4 a l'Ebre. El risc és baix si està per sota de 30, i és moderat entre 30 i 70. L'índex de reproducció del virus és d'1,5 a Tarragona; de l'1 a Girona i Lleida; de 0,9 a la ciutat de Barcelona, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central; de 0,8 a la regió metropolitana nord; de 0,7 a la sud, i de 0,6 a l'Ebre.

Madrid i Barcelona, en fase 2

Madrid i Barcelona, els motors econòmics d'Espanya i les ciutats que més han patit l'impacte de la crisi de la covid-19, van entrar ahir a la fase 2 de la desescalada, que va suposar per ambdues sumar-se a l'obertura limitada dels centres comercials o de l'interior de locals i sense restriccions d'horaris de sortida al carrer. En totes dues ciutats, el canvi de fase va suposar un increment en l'ús del transport públic i una major activitat comercial.

Des d'aquest dilluns, el 52% de la població espanyola se situa ja en l'última fase del desconfinament, mentre que el 48% restant es troba a la fase intermitja del procés (fase 2) en la qual hi ha la Comunitat de Madrid, Barcelona i la seva àrea metropolitana, Lleida i i Castella i Lleó, que se sumen a les regions metropolitanes nord i sud de Catalunya, el País Valencià, Ceuta, Toledo, Ciudad Real i Albacete, que es trobaven ja en la fase 2 de la transició a la nova normalitat.

El canvi de fase va comportar la reobertura dels centres comercials. A Barcelona van fer-ho amb una gran afluència de públic i, en alguns casos, amb cues de gent a l'entrada, com a El Corte Inglés de Plaça Catalunya, on unes 300 persones esperaven a què l'establiment obrís les portes.

El canvi de fase també va comportar un augmentar en la demanda del transport públic. A l'àrea metropolitana de Barcelona va créixer ahir al matí entre un 5% i un 10%, respecte el dimarts passat i concretament l'ús del metro va augmentar un 8%. En el cas de Madrid, el metro, les línies d'autobús i Cercanias. De fet, en el cas del metro, ahir al matí es va registrar un increment del 14% de viatgers respecte el dilluns passat.

Bany a la platja

D'altra banda, l'entrada a la fase 2 també permet anar a la platja, tot i que el dia no acompanyava uns quants banyistes acostar a la platja barcelonina a prendre el tímid sol amb núvols que lluïa ahir a la ciutat. No obstant això, l'ajuntament de Barcelona ha anunciat controls d'accés i d'aforament per evitar aglomeracions i mantenir les distància entre persones, amb uns videosensors que ahir van entrar en funcionament.

La instal·lació de les càmeres per controlar l'aforament de les platges es preveu que acabi aquesta setmana. Les fotos que cada cinc minuts enviaran aquestes càmeres, juntament amb els informes de les patrulles de la Guàrdia Urbana i els informadors municipals, permetran conèixer l'aforament de les platges per determinar si cal tancar-ne els accessos. El sistema de tanques s'ha començat a desplegar però no estarà en funcionament fins el final de la setmana vinent.

La fase 2 també va reobrir algunes llars d'infants privades a Barcelona i Lleida, així com també escoles i instituts per a classes de repàs. A Madrid, només ho van fer els centres d'educació primària amb classes de reforç i voluntàries. Les classes de reforç per secundària començaran dilluns vinent. La reobertura es va produir amb assistència escassa d'alumnes i mesures de seguretat estrictes per evitar contagis.

Alguns territoris que aquest dilluns han arribat a la fase 2 es plantegen no esperar 14 dies per a sol·licitar la progressió a la 3.