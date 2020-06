Els apartaments gironins demanen a una cinquantena d'ajuntaments que actuïn contra l'intrusisme

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) ha enviat una carta a una cinquantena d'ajuntaments de les comarques gironines demanant-los que actuïn amb contundència contra "la greu problemàtica de l'intrusisme" que pateix el sector.

A l'escrit, signat pel president de l'associació Lluís Parera, posen en dubte que els allotjaments il·legals puguin complir amb els protocols d'higiene i seguretat. L'entitat manté que a partir d'ara , arran de la pandèmia de la covid- 19, el turista buscarà "confiança i seguretat" a l'hora de passar les seves vacances a la demarcació i dona per fet que els allotjaments il·legals no compliran amb les normatives.

"Ara més que mai, no ens podem permetre allotjaments il·legals i hem d'evitar que les seves males pràctiques desmereixin els professionals del sector que treballen amb rigor i sota criteris d'excel·lència", diu l'ATA al text i afegeix que "la mala imatge" que provoca aquest tipus d'allotjament no només afecta el sector turístic, sinó també el municipi on operen i al conjunt de la destinació turística.

En l'escrit, l'ATA explica que durant el temps que els establiments han hagut de tancar, degut a l'estat d'alarma, els professionals s'han estat preparant i formant-se "contínuament" sobre les mesures de prevenció i protocols que s'han de seguir en relació al coronavirus. "Els nostres professionals estant destinant molts esforços i recursos econòmics i humans per fer que l'estada dels clients sigui segura però també agradable; i els ofereixen les màximes garanties higièniques seguint els protocols establerts", assegura l'entitat.

En la carta enviada als ajuntaments l'ATA remarca que és una problemàtica que preocupa molt a l'entitat i recorden que ja ho han denunciat públicament en diverses ocasions i, també, davant la Generalitat per tal que pugui procedir a "imposar les sancions corresponents".



La lluita contra l'intrusisme, una prioritat

L'ATA recorda que la lluita per aconseguir erradicar les pràctiques il·legals al sector és una de les prioritats de l'associació. A més, l'entitat està treballant en la creació d'un certificat de qualitat professional, un segell que identificarà els empresaris que fan les coses bé.

La idea va sorgir de la necessitat de dotar el sector d'una eina per poder fer visible la professionalitat de les persones que hi ha al darrera de cada apartament i habitatge d'ús turístic i la qualitat del servei que des de l'associació es defensa. L'ATA considera que serà molt important disposar del certificat i que aquest distingirà les bones pràctiques de l'intrusisme.

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) aglutina 12.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, interior i Pirineu de Girona.