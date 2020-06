Girona obligarà a pagar els bitllets de bus amb targeta a partir del juliol

Els busos de la ciutat de Girona deixaran de fer servir efectiu a partir de l'1 de juliol, de manera que que tots els bitllets senzills s'hauran de pagar amb «mitjans telemàtics» com ara la targeta de crèdit. Així ho va anunciar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, qui va detallar que la mesura «ja s'està aplicant a molts altres municipis» i servirà per «mantenir la salubritat» dels usuaris del bus i dels seus conductors.

Segons Marta Madrenas, el pagament «exclusivament» per mitjans telemàtics ja es fa en altres ciutats i algunes ''elles ja ho van aplicar abans de la pandèmia. De fet, Madrenas va apuntar que la nova mesura també permetrà «guanyar temps en els trajectes», ja que els conductors no hauran d'estar pendents de donar canvi als passatgers.

L'alcaldessa també va anunciar que a partir del dilluns vinent els usuaris del transport públic a la ciutat ja podran tornar a entrar per la porta del davant dels busos. Des que va començar la crisi sanitària, la gent havia de pujar per la porta del darrera per evitar contacte amb el conductor i reduir el risc de contagi. A més, s'augmentaran les freqüències de les línies L-7 i L-11 i ja circularan cada mitja hora. Tot i així, Marta Madrenas va assegurar que només hi ha un 20% dels usuaris que hi havia abans de la pandèmia.