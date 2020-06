El Govern indemnitzarà Ferrovial per posar fi al contracte amb Salut

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va assegurar ahir que estan «mirant alternatives» al contracte adjudicat a l'empresa Ferroser (filial de Ferrovial), per valor de 17,6 milions d'euros, per realitzar el seguiment de casos positius de coronavirus a Catalunya. En aquest sentit, va reconèixer que revertir aquest contracte «segurament» tindrà una penalització, però va dir que desconeix quina serà, i que la Generalitat ho haurà de mirar administrativa i jurídicament.

La consellera va destacar que dilluns va tenir una reunió amb el sector de la sanitat pública, després de les crítiques sorgides per aquest contracte, que va servir per «aclarir els rols» i el circuit establert per seguir els casos, i va afegir que la salut pública té la part de responsabilitat principal.

«El circuit no m'ho invento», va assenyalar Vergés, que va explicar que forma part del pla dissenyat per experts que assessoren a la Generalitat i per reforçar l'atenció primària, i va subratllar que sempre que hi ha hagut un malentès el seu telèfon ha estat obert.

«Si genera inquietud en el sector, genera malentesos, a mi no em sap greu dir: ara estem en una altra situació diferent. Ens ho podem replantejar, podem mirar una altra manera de fer-ho, mirem-ho. No em sap greu fer-ho, tot el contrari», va assegurar la consellera en una entrevista ahir a TV3.

«Figures jurídiques»

Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va explicar ahir que una possible indemnització per revertir el contracte del Govern a la filial de Ferrovial «dependrà de quines són les figures jurídiques que s'utilitzin», i va garantir que explicaran els detalls sobre el procediment amb transparència i seguint la normativa de contractació.

Ho va dir preguntat en roda de premsa després del Consell Executiu i, sobre si el president del Govern, Quim Torra, va demanar que es revertís aquest contracte. Aragonès va replicar que es tracta d'una «preocupació compartida pel conjunt del Govern».

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va coincidir en assenyalar que aquesta ha estat una «preocupació general de tot el Govern» i va recordar que treballen per poder revisar i repensar aquesta contractació davant la inquietud generada en el sector sanitari.

Cerca d'alternatives

«Aquesta decisió s'està revisant, i s'haurà amb molta probabilitat de corregir o cercar-hi alternatives», va agregar la portaveu del Govern, que va incidir que estan estudiant de quina manera es pot revertir aquest contracte, que ha generat crítiques del sector sanitari i també de grups de l'oposició.

Preguntada per mesures compensatòries a professionals sanitaris per la seva feina durant la pandèmia, Budó va concretar que el Govern encara està treballant en aquest assumpte: «Quan hi hagi una proposta en ferm, la comunicarem», i va garantir que està treballant per fer la millor proposta.

El PPC va sol·licitar ahir la compareixença de la consellera Vergés, davant la comissió de Salut del Parlament perquè doni explicacions per haver «contractat a dit» Ferrovial per externalitzar el rastreig dels contagis de covid-19.

El president de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, va acusarel Govern de fer un «contracte opac i a dit» del servei de rastreig de casos positius de covid-19 a la filial de Ferrovial, i atribueix la voluntat del Govern de revertir el contracte a les crítiques del sector sanitari.