Guanyem Figueres acusa Junts de gastar 5.000 euros en àpats

Guanyem Figueres denuncia que Junts s'ha gastat durant el 2019 un total de 4.920 euros de l'aportació que rep com a grup municipal en àpats en un hotel de la ciutat, que corresponen a 246 menús. La formació, amb major representació al ple, va percebre 10.800 euros en concepte de despeses del grup municipal i d'aquests, 9.499 són susceptibles de formar part de la campanya electoral.

La quantitat es podrà justificar com a despesa del grup municipal si no tenia finalitats electorals i només ha de retornar 205,25 euros que no tenen justificant. En les despeses de Junts també hi ha 2.100 euros del muntatge d'equips de so i llum o un reportatge fotogràfic per valor de 1.140 euros.

Des de Guanyem consideren que aquestes despeses «no són ètiques» i defensen que els diners públics s'han d'utilitzar «de manera curosa», cosa que consideren que «no s'ha fet en tots els casos».

Però el PSC, socis de govern de Guanyem, són el grup municipal que ha aconseguit justificar menys despeses. Va rebre 8.400 euros de les arques municipals i n'haurà de retornar 8.061.El principal problema, en el seu cas, és que van traspassar 7.274 euros directament a l'agrupació municipal socialista sense que hi hagués cap factura ni justificació dels diners.

Guanyem, que ha fet públiques les seves despeses, assenyala que dels 6.600 euros que tenien dret a percebre només n'han gastat 2.867. Sobre aquesta quantitat l'informe d'intervenció considera que les despeses bancàries per valor de 54.60 euros que la formació havia inclòs no són justifiables i Guanyem haurà de retornar-ne 3.786,79 que no ha utilitzat.