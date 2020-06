La jutgessa rebutja anul·lar la investigació pel 8M com volien Fiscalia i Advocacia de l'Estat

La jutgessa del 8M ha rebutjat els recursos de l'Advocacia i de la Fiscalia que demanaven anul·lar la investigació sobre la manifestació del Dia de la Dona, en afirmar que la tramitació dels procediments penals no s'ha suspès durant l'estat d'alarma i negar que instrueixi una causa general.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid desestima els recursos de reforma contra tres provisions del 21 d'abril, el 21 de maig i el 25 de maig. Ara les parts poden recórrer a l'Audiència Provincial. En línies generals, la magistrada aprofita per fer una fèrria defensa processal de la seva recerca, durament criticada per l'Advocacia de l'Estat i en menor mesura per la Fiscalia, a més de negar una causa general perquè «l'objecte d'aquest procediment penal se circumscriu única i exclusivament a les decisions jurídiques adoptades entre el 5 i el 14 de març» pel delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco.

Pel que fa a aquest polític, la jutgessa descarta la indefensió perquè ha tingut accés a tota la documentació; aclareix que no necessita motivar la seva citació com a investigat i recorda que sí que ha concretat els fets que se li imputen des del mateix acte que va donar inici al procediment, per la qual cosa no suspèn la declaració programada per avui.

La magistrada tanca files també amb l'informe forense, del qual renega l'Advocacia de l'Estat, que conclou que s'hauria d'haver impedit aquesta manifestació i que tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com el director d'Alertes sanitàries, Fernando Simón, els consellers autonòmics o el delegat del Govern a Madrid coneixien la «gravetat» de la situació de l'epidèmia, però la van minimitzar.

Al respecte, la titular del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid destaca la seva «utilitat» perquè «permet analitzar des de la perspectiva mèdica el grau de coneixement en el període que ens ocupa –entre el 5 i el 14 de març– que mantenir la distància social evita el risc de contagi i també determinar des de quan es té aquest coneixement (que és clau a l'efecte de valorar si, si escau, es van dictar resolucions sabent la seva injustícia)».

Al mateix temps, l'escrit de la jutgessa posa l'accent en les «reticències» del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) a l'hora de lliurar la documentació reclamada reiteradament pels investigadors, per tal de justificar que disposés de termini de lliurament, quan aquests estaven suspesos per la pandèmia.