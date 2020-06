L'Ajuntament de Bàscara es veu forçat a obrir l'escola. Han fet públic un comunicat on manifesten que "l'equip de govern de l'Ajuntament, molt a contracor, ens veiem obligats a obrir l'escola per imperatiu legal".

Ensenyament respon a l'Ajuntament que té 24 hores per obrir els centres.

Des del consistori han posat de manifest que, malgrat tots els nostres arguments i esforços en intentar trobar una solució alternativa per l'obertura de l'escola Joan Reglà, "des del primer minut hem trobat en el departament d'Ensenyament un mur insalvable, una posició monolítica i enrocada i unes respostes carregades de prepotència".

"Som un municipi petit i ells una administració gran, però així i tot pensem que mereixem ser tractats amb el mateix respecte que qualsevol altre municipi molt més gran i amb més poder", remarquen.

Valoren com a "pobre" i "intransigent" la resposta que els ha donat Ensenyament a les propostes. Cotinuen convençuts que és "un error l'obertura precipitada de l'escola al juny, en les condicions proposades pel departament".

Des del govern han remarcat que s'esmerçaran tant com sigui possible, amb les condicions que se'ns exigeixen, i "ja amb la mirada posada al setembre ens posem a disposició de la Direcció de l'escola Joan Reglà i de la seva AMPA, així com de la Direcció de la Llar Infantil la Baldufa per començar a treballar en l'obertura del curs 2020-21 amb tota la nova normalitat, que, entenem , és el que ara toca assegurar".