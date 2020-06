L'Escala considera «injust» que es recomani tancar la platja del Rec del Molí

L'Ajuntament de l'Escala considera «injust» que l'Agència Europa del Medi Ambient recomani tancar la platja del Rec del Molí per la «mala qualitat de l'aigua». En un comunicat, l'equip de govern remarca que la temporada passada l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va fer nou analítiques de qualitat, de les quals cinc van obtenir un resultat d'excel·lent, dues de bona i «només en dues ocasions» la qualificació va ser d'insuficient. Per això, consideren «injusta» la qualificació d'insuficient atribuïda a la platja. Per a aquesta temporada, proposen dividir la platja en tres parts i prohibir el bany a la zona més propera a la desembocadura del rec.

L'Ajuntament de l'Escala recorda que la població té set quilòmetres de litoral i una quinzena de platges i cales, tant urbanes com naturals, que es caracteritzen per la seva qualitat.