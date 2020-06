L'hostaleria de Girona veu amb optimisme reduir la distància física

El sector de l'hostaleria de Girona veu amb optimisme la reducció de la distància interpersonal, que en la nova normalitat es reduirà de 2 a 1,5 metres. Les associacions que representen el sector consideren que els permetrà ampliar l'aforament i celebren la mesura, que al seu parer també és símptoma que s'està avançant en la pandèmia.

El president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona ciutat, Josep Carreras, assegura que qualsevol decisió que impliqui reduir la distància a un metre «és benvinguda». «Tot allò que sigui per avançar ho veiem bé», subratlla. Per Carreras tot plegat és un símptoma que «s'està millorant» però reconeix que hi ha mesures com l'ús de la mascareta o les mesures d'higiene que han vingut per quedar-se i que el sector ja s'hi ha començat a adaptar. «Ja estem ensenyats ara», destaca.

Carreras assegura que ja han notat com a poc a poc hi ha sectors que comencen a sortir-se'n. «Ja anem veient brots verds», diu. És el cas d'una empresa de càtering per a casaments que fins ara havia vist anul·lats tots els encàrrecs però que en els últims dies ja té tres casaments agendats.

Hi coincideix també la Federació d'Hostaleria de comarques gironines, des d'on asseguren que la nova distància els permetrà reconfigurar taules als bars i restaurants i omplir els espais que fins ara estaven buits. Tot i això, ambdues entitats recorden que el sector de l'hostaleria gironí depèn del públic francès i de Barcelona. «Fins que no es permeti la mobilitat i s'obri la frontera no hi tenim res a fer», diu Marina Figueras, portaveu de la Federació d'Hostaleria.

Carreras, però, encara ho veu «més negre». «L'impacte econòmic és brutal i no el recuperarem per més que obrim fronteres», etziba. «Ho tenim perdut perquè el que ve de fora de les nostres fronteres és el 80% de la clientela», argumenta, i considera que, malgrat que s'obrissin les fronteres abans de l'1 de juliol, la temporada ja està perduda.

L'oci nocturn

D'altra banda, la nova normalitat també condiciona l'oci nocturn i la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha preparat un pla propi per a la desescalada. La proposta passa per una reobertura «gradual» i on l'ús de mascareta serà obligatori, diu Joaquim Boadas, secretari general de l'entitat, que avui es reuneix amb Interior, Salut i ajuntaments per tractar la proposta.

La reobertura gradual passaria per obrir inicialment les primeres activitats en les zones més avançades en la desescalada amb un 50% d'aforament (incrementant un 17% el que ha aprovat el Ministeri de Sanitat) i amb unes estrictes mesures de seguretat; al cap d'una setmana d'estar en fase 3, en aquelles zones on no hi hagi hagut cap incidència, obrir amb un 75% de l'aforament; i finalment, al cap d'una altra setmana ja poder fer-ho amb un 100% de l'aforament sempre que es puguin complir les mesures de seguretat.

