L'ingrés mínim vital aprovat pel Govern central arribarà a més de 13.300 famílies de la província de Girona, segons ha estimat l'Oficina Parlamentària del PSC de comarques gironines. La mesura, que es podrà demanar a partir del 15 de juny, preveu un topall de 462 € per persones que viuen soles i de 1.015 € per unitat familiar. Segons el diputat Marc Lamuà, la mesura és necessària per treure persones de la pobresa.