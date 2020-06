Norbert Bes: «La prioritat és ara vendre el territori, no parlar d'aquest tema del procés»

Quin moment per estrenar el càrrec de director...

Si, és complicat però m'ho agafo com un repte, amb il·lusió per aixecar de nou el turisme a les comarques de Girona. Ara bé, fins que no es recuperi la mobilitat del tot, no podem reactivar el sector, i les fronteres encara estan tancades.

Es pot salvar la temporada?

Cal ser optimista. S'ha de potenciar el turisme de proximitat d'interior i esperar que s'obri la frontera amb França, que puguin venir els turistes amb vehicle. A les comarques gironines, tenim una oferta molt bona, no només de sol i platja, també en espais naturals magnífics. El turisme en espais oberts agafarà embranzida. D'altra banda, es reprendran els vols des de l'aeroport, però falta veure quina serà l'ocupació dels vols, perquè venir en avió implica superar controls estrictes, i això ho poden retreure els turistes.

S'haurien d'haver obert abans les fronteres?

Potser sí. El Govern ho ha anunciat per a l'1 de juliol. Jo no soc partidari d'obrir-les el 15, però sí quan finalitzi l'estat d'alarma, el 21 de juny. L'1 de juliol potser serà massa tard. L'important és que quan obrim hem de donar sensació de seguretat i de tenir la crisi sanitària controlada.

Les administracions han pecat d'improvisació?

És difícil de jutjar. Potser sí que han anat precipitades, però la situació era nova. S'ha reaccionat amb mètodes del segle XIV, com és el confinament. Reaccionar amb mètodes del XXI és complicat, han reaccionat com han pogut. En el tema turístic hi ha hagut certa confusió respecte dels protocols, de mica en mica s'ha aclarit perquè el sector privat ho ha exigit. A banda, els protocols no sempre són assumibles. Tampoc hi havia clar qui tenia competències... No diré que hi ha hagut un desgavell, però sí certa confusió que s'ha traslladat al sector privat.

A les comarques de Girona quin turisme vindrà aquest any?

Ens hem de basar en el mercat de proximitat, gent de Catalunya i de la resta de l'Estat. I del sud de França, gent que pot venir en vehicle o en autocaravana, a més de tots els que tenen segona residència a la Costa Brava. Hem de treballar aquest sector. Per això participem en la campanya de l'Agència Catalana de Turisme, de promoció a l'estat espanyol.

Millor que no es vegin gaires estelades, llaços grocs i signes independentistes?

Una cosa no té res a veure amb l'altra. No em consta que l'any passat hi hagués perjudici. Però ara la prioritat és vendre el territori, no parlar d'aquest tema del procés.

S'ha de prioritzar el mercat nacional?

A Girona mateix, hi ha gent que no coneix el seu territori. És el moment de dir-los que no vagin a altres llocs i gaudeixen de la riquesa de les comarques de Girona. Els francesos ho fan, els admiro perquè saben potenciar el que és seu, ara es diu turisme patriòtic. Hem de valorar el que tenim aquí. Hem de promocionar-nos sobretot a l'àrea metropolitana.

Amb quina ocupació es conforma, aquest estiu?

Amb un 70% al pic de la temporada, al mes d'agost. Això, si tot va bé i la pandèmia segueix controlada, que crec que ho estarà. El turisme rural està incrementant les reserves de forma important, tenen reserves de prop del 80%. Els hotels ho tindran més complex.

Estan preparats els establiments turístics?

Els càmpings estan preparats, ja estan oberts i rebent sense problemes turistes, gironins, de moment. No tindran cap problema per adaptar-se. Els hotels ho tindran més complicat, però obriran sense problemes, em penso.

França i Itàlia paguen als turistes perquè hi vagin, o perquè s'hi quedin.

És el que li deia del turisme patriòtic. Valoro positivament aquestes campanyes, seria desitjable que el Govern espanyol o el català adoptessin mesures similars. Ara ja no crec que ho facin.

Parlant d'ajuts: seran necessaris perquè els empresaris turístics es recuperin d'aquesta temporada?

S'ha d'anar veient com evoluciona la temporada. El Govern es planteja allargar els ERTOs fins a final d'any en alguns sectors. Però no sé si serà contraproduent, perquè aconsegueix que no obrin i no s'activa l'economia. La Generalitat va endegar uns ajuts, però aviat es va acabar la disponibilitat pressupostària. Potser s'hauria d'obrir una nova convocatòria d'ajuts destinada als empresaris del sector, similar a aquesta de 15.000 milions que el Govern destina a les autonomies, perquè el més important és reactivar l'economia.

La taxa turística s'hauria de deixar de banda, aquest any?

Condonar-la o suspendre-la seria una bona mesura. De tota manera, aquesta taxa es pot reinvertir en el sector. Però seria una petita ajuda, sí.

S'ha de millorar la gestió de l'aeroport?

És molt millorable, però ara és un moment complicat. Depèn excessivament de determinades companyies, com Ryanair, que les ha anat reduint i ara les reduirà més segurament. Hauríem de potenciar la diversificació, l'aeroport de Girona hauria de ser el segon de Catalunya. Podria ser la nova pista del Prat, s'està planejant una nova pista, però els porta molts problemes ambientals. Una alternativa seria potenciar l'activitat a Girona.

Parlem del Patronat: quins reptes es planteja?

Un dels reptes de futur és millorar la gestió. Fer un esforç de transparència i rendició de comptes. Alhora em plantejo diversificar una mica més els mercats emissors, el que passa és que ara és un moment complicat per fer-ho.

Pot concretar a què es refereix amb «millorar la gestió del Patronat»?

Millorar en transparència dels pressupostos, d'utilització dels fons, etc.

Ha faltat transparència?

No ho voldria qualificar així, però m'agradaria que el Patronat fos un exemple de col·laboració entre el sector públic i privat. Que en fos un bon exemple. No vull jutjar si ha faltat transparència, però crec que és millorable.

Tants viatges promocionals no suposen una despesa exagerada?

Són necessaris, però evidentment s'ha de justificar quines persones es desplacen, quina feina fan i quins són els indicadors de gestió, és a dir, quins beneficis es treuen d'aquella acció.

S'ha fet així fins ara?

Ho desconec. No sé si s'han fet auditories que hagin avaluat indicadors de gestió d'aquests desplaçaments. Crec que són importants. Si fem un desplaçament, s'ha de saber quins són els seus resultats i intentar compaginar els ingressos i les despeses, no anar a fer accions promocionals que no reportin un benefici directe o indirecte a les comarques gironines.