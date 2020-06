Els sanitaris volen que la baixa per COVID-19 es consideri accident laboral

El sindicat SATSE va anunciar ahir que assessorarà els seus afiliats per tal que puguin reclamar davant la justícia que la baixa per covid-19 sigui considerada com a accident laboral en qualsevol circumstància. Això xoca amb el reial decret llei del Govern central que va aprovar el 28 de maig que restringeix la mesura a casos concrets. Segons el sindicat, es dona cobertura només a sanitaris que ja tenen la baixa laboral des de l'inici de l'estat d'alarma (14 de març), fins a un mes després, el 21 de juliol. Així, en cas de patir recaigudes, es contemplaran com a malaltia comuna, segons el nou protocol. A més, demana que es consideri malaltia professional i que s'inclogui al grup quatre, on els sanitaris podrien accedir a beneficis com ara un increment en la prestació econòmica rebuda durant el període de baixa.

Ampliació a tots els col·lectius

El sindicat CSIF també es va sumar ahir a les crítiques pel nou decret del Govern central i va considerar «absolutament discriminatori» que les recaigudes més enllà dels llindars marcats es considerin malaltia comuna. En aquest sentit va demanar que aquesta mesura s'allargui de manera indefinida i que s'ampliï a la resta de col·lectius que també han estat a la primera línia durant el confinament.