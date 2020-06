Els sindicats docents denuncien un «retorn prematur» a classe a la Inspecció de Treball

Els quatre sindicats presents a la Junta de personal docent no universitari de Girona han denunciat el «retorn prematur» a les aules a la Inspecció de Treball. Els representants del professorat acusen el Departament d'Educació d'haver reobert els edificis escolars «sense les mínimes garanties, ni mesures adequades per evitar possibles contagis», una decisió que consideren «contrària a la salut i la seguretat pública».

Ustec·STEs, la Intersindical-CSC, el sindicat d'educació de CCOO i el de secundària Aspepc-SPS han presentat una denúncia conjunta a la Inspecció perquè digui si les mesures que ha previst la Conselleria compleixen les directrius de Salut pública. Si no és així, aquests sindicats reclamen que es tanquin els centres educatius que van obrir portes l'1 de juny –quan les comarques de Girona van entrar en la fase dos del desconfinament– per tal d'«evitar nous rebrots de la Covid-19».

CCOO denuncia amenaces

En solitari i just una setmana abans que es reprengués l'activitat educativa presencial –amb moltes restriccions d'alumnat i amb assistència voluntària–, CCOO ja va presentar una denúncia contra Educació a Treball perquè considerava que s'incomplia la prevenció de riscos laborals.

Ahir, aquest sindicat va fer una valoració de la primera setmana de funcionament del pla de reobertura a les comarques de Girona i, en la seva opinió, «no s'ha garantit el dret a l'educació en la seva concepció més àmplia», ja que s'ha reduït «a un assumpte merament assistencial». CCOO va lamentar que no s'hagi tingut en compte els professionals de l'educació –tot referint-se específicament a la queixa unitària de gairebé totes les direccions de l'Alt Empordà– i va afirmar que «s'ha amenaçat a diferents equips directius per forçar la reobertura sense tenir les garanties mínimes de seguretat i salut». En aquest capítol, la formació hi inclou el cas de l'Ajuntament de Bàscara, que es va negar a obrir l'escola i amb qui consideren que Educació ha tingut una «actuació amenaçant» exigint-li que ho faci.

CCOO també veu una manca de diàleg del Departament tant amb els agents socials del territori, amb els quals considera que s'hauria d'haver consensuat la tornada, com amb les associacions de mares i pares d'alumnes. El sindicat va donar suport a les demandes d'una trentena d'AMPA de la ciutat de Girona, que exigeixen saber com arrencarà el curs 2020-2021 i que se'ls tingui en compte.

Tornant al rebuig de les directrius de la Conselleria d'Educació, divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va admetre a tràmit un recurs d'Ustec·STEs que impugnava les seves instruccions per a l'obertura d'escoles i instituts; aquest sindicat també ho va denunciar a les diferents seus de la Inspecció de Treball.

Ara i quan falten deu dies perquè acabi el curs 2019-2020, un escrit signat pels quatre sindicats de la Junta de personal docent no universitari de Girona afirma que «la prioritat dels centres educatius en aquest període excepcional causat per la pandèmia és vetllar per la salut i la seguretat de tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa». També asseguren que els professionals treballen sense les «mesures imprescindibles de seguretat», ni tests que certifiquin si tenen la malaltia del coronavirus o no, una queixa que també va fer el representant dels directors de secundària de Girona fa pocs dies.

Per tot plegat, els sindicats gironins de mestres i professors opinen que «els riscos d'un retorn prematur» a les aules «superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts»; «almenys –aclareixen– fins que no es pugui garantir realment la seguretat total dels infants, adolescents, professionals i famílies».

La vista posada en el setembre

Al llarg de les últimes setmanes, totes les formacions han coincidit a criticar la manera com el Departament d'Educació ha gestionat l'activitat en confinament i, també, el retorn als centres aquest juny. Des del seu punt de vista, cal preparar una tornada en condicions al setembre.