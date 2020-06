Tres lladres assalten un veí d'Olot a casa seva, l'amenacen amb armes de foc i l'apallissen

Els Mossos d'Esquadra busquen tres lladres que aquest dimecres a la matinada han assaltat un veí d'Olot a casa seva, l'han amenaçat amb armes de foc i l'han apallissat. Segons ha pogut saber l'ACN, els lladres han entrat a l'habitatge, una casa aïllada, pels volts de la mitjanit. Feia poca estona que la víctima havia tornat de treballar. Els assaltants han intentat lligar-lo amb cinta americana, però com que l'home s'ha resistit, l'han colpejat i l'han ferit a la cara. La víctima, que té diverses ferides i contusions, ha hagut de ser traslladada fins a l'hospital d'Olot, però no està greu. La unitat territorial d'investigació (UTI) s'ha fet càrrec del cas i treballa per localitzar els delinqüents.

L'assalt violent a l'habitatge d'Olot ha tingut lloc pels voltants de la mitjanit en una casa aïllada. La víctima, que viu en una de les plantes de l'habitatge, feia poca estona que havia plegat de treballar i havia tornat a casa.

Dos dels assaltants han sorprès la víctima a l'interior i l'han amenaçada amb armes de foc (es desconeix si reals o simulades). Després han provat de lligar l'home amb cinta americana, però com que ell s'hi ha resistit, l'han apallissat. Poc després, un veí ha pogut veure'ls fugint corrents. Segons fonts consultades per l'ACN, es creu que mentre els dos lladres eren a l'interior de la casa, un tercer s'ha quedat a fora vigilant.

Els lladres han regirat l'habitatge a la recerca d'objectes de valor, però a hores d'ara es desconeix si s'han pogut endur algun botí. La víctima, que té diverses ferides i contusions, ha hagut de ser traslladada fins a l'hospital d'Olot, però el seu estat no és greu.

La Unitat Territorial d'Investigació (UTI) s'ha fet càrrec del cas i treballa per intentar localitzar els assaltants.

Robatori i tiroteig

L'assalt a Olot ha passat, precisament, una setmana després que les comarques gironines fossin escenari d'un altre robatori violent, aquest amb tiroteig inclòs. Dilluns de la setmana passada, un lladre va assaltar una dona al passeig marítim de Santa Margarida de Roses (Alt Empordà), li va prendre la bossa de mà i se li va emportar el cotxe, un descapotable negre.

L'endemà, la Policia Local de Platja d'Aro (Baix Empordà) el va localitzar circulant pel municipi, després que les càmeres de videovigilància detectessin el vehicle . Quan el van voler aturar, el lladre va envestir un cotxe policial de paisà i va obligar un dels agents a disparar un tret contra el vehicle robat per evitar que els atropellés.

Després d'una persecució per la C-31, l'assaltant va aconseguir fugir i el cotxe va aparèixer en una zona boscosa de Llagostera (Gironès). Divendres passat, la Guàrdia Urbana de Figueres va aconseguir detenir el fugitiu de matinada en un carrer proper a l'estació de trens. El lladre era un jove de 28 anys veí de la ciutat.