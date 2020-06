27 platges gironines obtenen la bandera blava

Un total de 95 platges i 23 ports catalans han rebut aquest any el distintiu de qualitat Bandera Blava que atorga la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE, per les sigles en anglès), segons ha informat avui dijous el Govern en un comunicat.

La distinció, concedida a Espanya mitjançant l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), ha reconegut 95 de les 101 platges presentades a candidatura per 43 municipis catalans, mentre que tots els ports aspirants a la categoria l'han aconseguit.

Segons el Govern, les 95 platges que han obtingut la bandera blava -dues menys que l'any anterior- representen el 16,13% de les distingides en el conjunt d'Espanya.

Per demarcacions, 41 platges de Tarragona han rebut el reconeixement, mentre que Barcelona i Girona han empatat amb 27 cadascuna.

D'altra banda, la distinció ha reconegut 9 ports de Barcelona, 8 de Girona i 6 de Tarragona.

Un model qüestionat



Diversos ajuntaments gironins -L'Escala, Roses o Begur, per exemple- ja fa anys que rebutgen presentar candidatura a obtenir aquest distintiu perquè entenen que l'organització que les atorga aplica criteris subjectius.

