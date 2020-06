«Cal mobilitat per aixecar els ERTOs»

«Cal mobilitat per aixecar els ERTOs» Aniol Resclosa

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) creu que el possible canvi de fase de comarques gironines que demanarà la Generalitat al Ministeri de Sanitat tindrà poc impacte en el teixit empresarial de la província. El president de la federació, Ernest Plana, considera que la reactivació ja va començar inicialment a finals d'abril quan es va aixecar el tancament total de l'economia i que ara són poques les empreses gironines pendents d'obrir.

Gradualment, empresaris i autònoms han començat a recuperar part de l'activitat, sobretot a partir de l'entrada de Girona a la fase 2 el passat dilluns 1 de juny, però Plana alerta que «cal mobilitat per aixecar els ERTOs». Així, segons la FOEG, la darrera fase de la desescalada tindrà poca afectació en el teixit empresarial gironí fins que no es permeti el trànsit entre províncies i s'obri la frontera.

Plana recorda que un dels sectors més afectats és el relacionat amb el turisme i que fins que no hi hagi «moviment de persones», no es podrà reactivar en la seva totalitat. Amb relació a les indústries i el comerç, la FOEG subratlla que

Una de les novetats que inclou la tercera fase és l'elaboració de protocols de reincorporació presencial a les empreses, tot i que preferiblement recomana que se segueixi fent teletreball. De fet, les empreses gironines ja han començat a aplicar torns rotatius per evitar aglomeracions i la coincidència de treballadors així com l'ús de mascaretes i altres equips de protecció. Si bé en un inici algunes empreses van tenir dificultats per accedir a aquest material, ara ja se'n troba amb facilitat i el president de la patronal destaca que els preus ja s'han regularitzat. «A l'inici de la pandèmia un termòmetre podia arribar a costar 70 euros i ara ja se'n troben a un preu més assequible d'uns onze euros», exemplifica.

Implantació del teletreball

Segons explica Ernest Plana, aquesta nova realitat ha vingut per quedar-se i canviarà la manera de treballar de les empreses. «Ara hem descobert que el teletreball en segons quins sectors és efectiu, segurament s'acabarà implantant sobretot per formacions i reunions a distància», remarca el president de la FOEG.

Tot i que sectors com la indústria encara no funcionen al 100%, Plana preveu que aquesta recuperació sigui progressiva i no arribarà de cop amb el pas a la fase 3 de la desescalada.

La pandèmia del coronavirus ha impactat amb força en tots els sectors econòmics i des de la FOEG reconeixen que n'hi hauran que es veuran abocades a abaixar la persiana, malgrat les ajudes governamentals. Les que patiran més seran aquelles «sense fons propis» i que hauran de recórrer a crèdits de l'ICO. «Els bancs et demanen avals i els requisits per accedir als ICO són molts precisament perquè molts d'aquests diners seran difícils de retornar», afegeix el president de la FOEG.